Olga Tañón impresiona en Instagram con el antes y después de su operación de estómago

Desde que Olga Tañón cometió, sin querer, el error de dar a entender en Instagram que la conductora de Telemundo, Adamari López, se había operado el estómago. De inmediato, al darse cuenta de la imprudencia, se disculpó de manera frontal. Todo el mundo quedó al pendiente de los cambios que se notarían en la dominicana, pues la cantante se hizo una cirugía bariátrica. Olga publicó un antes y después y la diferencia es gigante.

“Es algo sumamente personal cuando se trata de ti . Tienes que hacer lo que te haga feliz a ti y no a los demás . El problema de esta sociedad es que muchos te quieren decir de qué manera se supone que vivas , actúes o sientas y no es así . Pa la mi*** lo que piensen o expulsen por la boca los demás. La dueña de tu vida eres tú ! Además los que te aman son los únicos que aquí cuentan ! Love Olga !”, fue el potente mensaje que escribió Olga Tañón junto al video que va mostrando varias facetas del antes y después de su operación de estómago. View this post on Instagram A post shared by Olga Tañón (@olgatanonofficial)

A pesar que La Mujer de Fuego siempre ha sido explosiva, muy sexy y con unas curvas de impacto. También es cierto que siempre ha tenido, como la latina, tendencia a engordar. Mucho más si son amantes de la cocina como lo es la merenguera. Sin miedo al qué dirán, en el video que publicó Olga Tañón en sus redes sociales dice que esas imágenes son el motivo que la llevaron a operarse. Aunque se le ve la misma energía en el pasado, ciertamente tenía un sobrepeso evidente. La buena noticia es que esto es parte del pasado para la dominicana.

Olga Tañon desde que se operó el estómago venía dando pequeños abrebocas de su nuevo cuerpazo. Sobre todo cuando cumplió 54 años y se lució con un sexy bikinazo. Sin embargo,así como recomienda hacerse una cirugía bariátrica si tienen mucho sobre peso, también ha dicho que no es un acto milagroso y que requiere de mucha disciplina y movimiento. Claramente es una muy buena herramienta para todo aquel que quiera mejorar su estilo de vida y sobre todo lucir mejor. En el videoclip junto al cantante venezolano Nacho Mendoza, ex integrante del dúo musical Chyno y Nacho, “Ojalá (Remix)”, se puede notar el antes y el después con diferencia.

Otras de los famosos que se han operado el estómago y se han visto increíbles tiempo después son: María Antonietta Collins, Edgar Vivar conocido como “El Señor Barriga del Chavo del 8”, Liliana Rodríguez y Mariah Carey. La “Mujer de Fuego“, Olga Tañón, se atrevió y hoy tiene el doble de energía que antes. Mientras ella sigue poniéndose cada día más guapa, les dejamos el videoclip del tema “La Gran Fiesta“, con el que puso a bailar a muchos en el mundo.

