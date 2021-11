Olga Tañón y su doloroso secreto: Llegó a pesar casi 200 libras, comía a escondidas e intentaba vomitar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Olga Tañón eligió ‘Despierta América en Domingo’ y a su inspiración para la solución, María Antonieta Collins, para revelar su doloroso secreto: llegó a pesar casi 200 libras, comía a escondidas e intentaba vomitar sin resultados para sacar el exceso de su cuerpo.

En una entrevista exclusiva con su cómplice, MAC, quien sin saberlo se convirtió en la primera señal de su solución hacia una vida sana, y luego su gran apoyo estos meses, ‘La Mujer de Fuego’ compartió con el público que, luego de tocar fondo con el sobrepeso, se realizó una cirugía bariátrica, un gastric by pass, en junio de este año al descubrir que pesaba casi 200 libras midiendo 5 pies y llegando a usar talla 16.



“Estos dos años de pandemia me lo comí todo… Me he quitado los implantes, me he hecho lipo, pero el que engorda con comida la pierde todo, eso es el estómago, si tu no dejas de comer, y yo comía como troquera”, le confesó Olga a María Antonieta, en una charla íntima en la casa de la cantante, a donde fue la periodista para esta exclusiva.

Olga, comenzaba el día comiendo 5 huevos fritos… De repente se descubrió comprando dulces y chocolates que se comía a escondidas… “Lo hacía como auto destruyéndome, lo comía y casi terminándolo o en la mitad lo metía en el zafacón (basura), entonces si acaso iba al baño, trataba de devolverlo, no podía y dije no: esta no soy yo”, confesó.

Pero más allá de la pandemia, el encierro, o sus apetito, Olga le confesó que una situación sentimental la llevó, quizás, a auto destruirse. El secuestro que protagonizó su madre, cuando la drogaron y los ladrones lo llevaron por todos los bancos a vaciarle sus cuentas.

“Ella se quedó callada tres días y quizás con todo eso que vivió, los médicos que dijeron que se le deshidrataron los riñones, ella tenía diabetes también“, explicó Tañón, es que tres meses después su madre falleció.

La Mujer de Fuego explicó que sintió que estaba tocando fondo, comenzó a buscar una solución en internet, y se topó con los videos de María Antonieta Collins cuando se realizó su cirugía bariátrica, que la llevó a recuperar su salud, y junto a su perseverancia y disciplina, ser su mejor versión.

Fue así como ambas relataron que se comunicaron, y MAC comenzó a ser su consejera, su soporte y su compañera a la distancia cuando ese 11 de junio del 2021, la Tañón entró al quirófano que le ayudó no solo a perder ya más de 50 libras de las 90 que había ganado, sino también su salud.

“Se me empezaron a deshinchar las manos… La gente no tiene que tener vergüenza, es una decisión personal”, le dijo a MAC haciendo referencia a otras colegas y famosos que se hacen el mismo tipo de operación pero las ocultan.

También habló de los comentarios que surgen cuando alguien se realiza este tipo de cirugía: “‘Esta se operó, claro es fácil’… No, no es fácil“. Ella misma explicó que en alguna ocasión intentó comer más de la cuenta, y el dolor fue tan agudo que entendió que la disciplina es el único aliado de este tipo de procedimientos.

A punto de estrenar un especial que hizo sobre el Gran Combo, y que se verá en su página de facebook, Olga Tañón dejó este mensaje para los televidentes de ‘Despierta América en Domingo’: “Rescaté la que siempre fui ante una persona que se dejó ir“.

MIRA PARTE DE LA ENTREVISTA DE MARÍA ANTONIETA COLLINS A OLGA TAÑÓN:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Olga Tañón cautivó a todos sus seguidores en Instagram con un sensual bikini

•Olga Tañón manda mensaje a las “flacas insípidas

•Conoce el enorme rancho que Olga Tañón puso a la venta tras desprenderse de sus caballos