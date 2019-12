Olga Tañón manda mensaje a las “flacas insípidas”

La cantante boricua fue contundente para la gente que "no tiene sabor"

La puertoriqueña Olga Tañón mandó un mensaje en su cuenta de Instagram en la que le dice a las “flacas insípidas” que “las gorditas y rellenitas tiene más sabor”. Dijo también que las gorditas no es que no se pongan a dieta sino que tienen “más swing” y que “el que no tiene sabor, simplemente no lo tiene”.

Hablando de la cantante. El año entrante estará grabando con muchos cantantes música nueva, pero lo más importante es una colaboración que hará con Manny Manuel con el que había tenido diferencias en el pasado que pudo superar. En algún momento, Tañón dijo que el cantante debía “tomar el control de su vida” después de que lo expulsaran del escenario en el Carnaval de Las Palmas de Mayorca.

Por ahora les dejamos el contundente mensaje de Olga Tañón a la “gente sin sabor”.