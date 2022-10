Qué mujeres del zodiaco siempre llegan tarde a una cita

La astrología tiene una razón que nos ayuda a entender por qué algunas mujeres son demasiado impuntuales. No importa que se levanten más temprano, planeen sus actividades con mucho tiempo de anticipación o adelanten cosas para evitar que les gane el reloj, por razones que solo el universo logra entender siempre llegan tarde.

La culpa quizá no sea completamente de ellas sino de su signo del zodiaco. Hay personalidades astrológicas asociadas con la impuntualidad, por ejemplo, hay signos engreídos que creen que la fiesta no puede comenzar sin ellos, signos indecisos que no saben qué vestir para esa cita y signos impredecibles que se les ocurre hacer algo que no estaba en el plan justo antes de su compromiso.

Cualquiera que sea el motivo, las mujeres que pertenecen a estos signos del zodiaco son las que siempre llegan tarde a una cita.

El primer lugar lo ocupan las nacidas del 20 de enero al 18 de febrero, según una clasificación publicada en Romper.com basada en la opinión de sitios astrológicos especializados. La razón es que ocupan mucho tiempo en pensar y ser creativas en vez de actuar. Por ejemplo, quieren lucir un estilo único y pasan horas seleccionando la mejor opción.

Por otro lado, estas mujeres son rebeldes por naturaleza, razón por la cual, no les gusta ser controladas. Si les imponen una hora de llegada, ellas acudirán cuando se lo propongan solo por demostrar que tienen el control.

El segundo lugar del listado lo ocupa el signo de las mujeres que nacieron entre el 21 de marzo y el 19 abril. Su autoestima alta, liderazgo y confianza en sí mismas hace que el reloj no sea una preocupación. Ellas creen que son necesarias y los planes no comenzarán en su ausencia.

El lado positivo de este signo, si es que lo vemos desde una perspectiva optimista, es que su personalidad encantadora hace que las personas en espera se olviden de su falta rápidamente.

El tercer lugar es para las mujeres del 21 de mayo al 20 de junio. La razón principal, de acuerdo con las estrellas, es que incluye en su agenda más compromisos de los que puede cumplir. Para ellas el día no tiene 24 horas, sino 30, por lo que físicamente es imposible que puedan estar a tiempo.

Además, las mujeres Géminis son de las más indecisas por lo que pueden llegar tarde porque no saben qué prendas combinar ni qué zapatos elegir de su extenso armario.

