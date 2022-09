Qué hombres del zodiaco espían más a sus exparejas, según la astrología

Hay signos del zodiaco que, cuando sufren un rompimiento, no puede soltar fácilmente a sus exparejas. Les cuesta trabajo hacerse a la idea de no estar más junto a la persona con quien convivieron y pasaron momentos maravillosos.

De acuerdo con la astrología, hay cierto tipo de hombres que se aferran al pasado por lo que tienden a espiar a sus ex en redes sociales o en la vida diaria.

Se meten en los perfiles e incluso pueden asistir a los lugares que solían visitar juntos para provocar un encuentro “casual”. Basados en una reseña de PinkVilla.com, te decimos qué hombres del zodiaco espían más a sus exparejas.

Los hombres Cáncer tienen la fama de ser los ex más obsesivos, pero inofensivos. Su forma de espiar es sutil, es decir, no denotan aparente interés por sus ex, pero en la soledad pueden pasar horas hurgando en el perfil de sus redes sociales.

Sabrá cuándo está activa, a quiénes acaba de agregar y se meterá a espiar en amigos cercanos para tratar de averiguar más sobre la vida de su ex. Lo mejor que le puede pasar a los ex Cáncer es ser bloqueados para que sigan adelante con su vida.

Los hombres Sagitario, cuando tienen el corazón roto, hacen todo lo posible por aparecerse en la vida de su ex con tal de verla nuevamente. Son capaces de inventarse un perfil falso o provocar un encuentro en una plaza comercial o en un café.

Y es que son demasiado orgullosos como para reconocer que aún tienen sentimientos, pero en la realidad, guardan la esperanza de recuperar el amor y obtener una segunda oportunidad.

Si bien no son tan obsesivos como los dos signos anteriores, pero como son perfeccionistas, tratan de entender por qué su ex se atrevió a romper con ellos, si en teoría tenían todo lo que necesitaban.

Se compararán con cada persona que tenga el potencial de ser la nueva pareja de su ex, al menos así lo pensarán. Las comparaciones no se harán esperar y cuando tengan la oportunidad, se lo harán saber.

