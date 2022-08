Las emociones fuertes, cambios repentinos y viajar sin rumbo fijo, son sensaciones que no son aptas para todos en el zodiaco. Los signos más aventureros no tienen problema en dejarlo todo atrás para vivir una experiencia nueva, por el contrario, hay quienes se sienten cómodos en su zona de seguridad y no hay nadie que los mueva de ahí.

Los signos más aventureros viven al límite, aman la adrenalina y buscan siempre algo que les quite el aliento. Son excelentes compañeros de viaje y cómplices de los planes más alocados.

Por su parte, los signos menos aventureros priorizan el orden y la seguridad. Si bien les gusta vivir experiencias nuevas, lo hacen a su manera. Todo tiene un control y siguen una hoja de ruta.

Con base en un ranking elaborado por el sitio HorosRD.com, te decimos qué signos son los más y menos aventureros del zodiaco.

Los 3 signos más aventureros del zodiaco

Es el signo más aventurero del zodiaco. Ama las nuevas experiencias, la sensación de lo desconocido y se deja llevar por sus instintos. No soporta las rutinas ni las cosas que lo hagan sentir encadenado, siempre está esperando a que algo de un vuelco su vida. La desventaja es que suele tomar decisiones poco racionales y no mide las consecuencias.

Si algo define perfectamente a este signo del zodiaco es la independencia. Su disposición a aprender cosas nuevas lo hacen muy aventurero. La personalidad de un Acuario es impredecible por lo que es difícil saber qué pasa por su mente. Si lo decide, se deja llevar por sus instintos pues para él son oportunidades de aprender.

Es el entusiasta del zodiaco, por ello no se niega a los planes más alocados. Es valiente y si lo retan a vivir una experiencia poco convencional, no lo duda, se deja llevar. Un Leo odia la rutina, así que anda en búsqueda de romper lo establecido.

Los 3 signos menos aventureros del zodiaco

Es meticuloso, calculador, perfeccionista y organizado. Se preocupa por seguir un plan, así que no es de los que se una a los viajes improvisados. Odia la sensación de peligro y se molesta cuando las cosas no salen como lo ha pensado. Todo tiene una lógica y un proceso, por lo que no se caracteriza por ser alocado.

Lo más importante para Capricornio es cumplir sus metas y enfoca sus energías en alcanzarlas. Los viajes repentinos, planes improvisados y cambios de última hora son solo distractores. Es paciente y prudente; si quiere vivir una experiencia nueva, la tendrá planeada en su hoja de ruta, no antes ni después.

Es muy persistente, obstinado y ama la rutina. La seguridad es una prioridad para él, por lo que la sensación de no tener el control, puede asustarlo e incomodarlo. Casi no se involucra en situaciones de riesgo, a menos que esté comprobado que no hay peligro inminente.

