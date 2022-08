Qué signos del zodiaco son los más y menos espirituales

Ser espiritual y creer en la divinidad podría tener una razón astrológica. Hay signos del zodiaco que son dados a buscar paz interior y piensan que hay fuerzas que superan el conocimiento y nos ayudan a ser felices; en contraste, los más prácticos y terrenales aseguran que la prosperidad se construye con esfuerzo.

Los signos que se ubican en ambos lados de la balanza no logran entender sus contrastantes estilos de vida. Los más espirituales se compadecen de los signos que asocian la felicidad con la riqueza material, mientras que los menos espirituales no entienden cómo sus contrapartes basan su bienestar en la fe.

Para la astrología, ambas visiones son válidas porque, al final, tienen un mismo objetivo: lograr ser prósperos, aunque cada uno a su manera. Basados en un ranking de expertos de Ask Astrology, te decimos qué signos son los más y menos espirituales del zodiaco.

Los 3 signos del zodiaco más espirituales

Es el signo más espiritual del zodiaco porque el conocimiento y la riqueza de pensamiento la obtiene a través de los viajes. Para un Sagitario lo más valioso es la experiencia. Las emociones que lo hagan sentirse vivo son su principal motor, por eso aprovecha al máximo cada momento y deja en segundo plano el apego a las cosas materiales.

Son muy sensibles, intuitivos y se sienten atraídos por las cosas ocultas. Escorpio es apasionado, por lo que puede tener fe ciega, así que no es raro que sean amantes de las artes oscuras o crean en las fuerzas del universo.

Un Piscis solo se preocupa por las cosas esenciales de la vida, no son superficiales ni quieren un estilo de vida materialista. Les gusta ponerse en contacto con su lado espiritual porque eso les permite deshacerse de energías que no necesitan. Y es que este signo, al ser muy empático, es sensible a las vibras de las demás personas.

Los 3 signos del zodiaco menos espirituales

Lo importante para Tauro es lo que pueda ver, oler, tocar, oír y probar. Es un signo práctico que siempre buscan un significado lógico a las cosas. No cree que con fe se logren metas o se superen obstáculos, pues estos se consiguen con esfuerzo.

Este signo se enfoca en el trabajo y conseguir metas. No tiene tiempo para pensar si algo divino lo ayuda o tomarse un rato para fortalecer su “yo interior”. Si bien no descarta la metafísica, no se preocupa por pensar en ello.

Es un signo dinámico, activo y enérgico que únicamente se enfoca en lo que quiere. Es demasiado inquieto como para pensar en una vida espiritual, esto quiere decir que no tiene paciencia para esperar que la fe surta efecto, prefiere ponerse en marcha.

