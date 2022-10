“Qué putiz… me dio”: Marco Antonio Barrera reveló contra cuál rival se arrepiente de haber peleado

Marco Antonio Barrera, excampeón mundial mexicano en tres divisiones diferentes de boxeo, reveló en su podcast “Un round más” que hay una pelea que se arrepiente de haber tomado, debido a que la pactó cuando no conocía mucho de su rival y pensó que sería fácil, aunque resultó todo lo contrario.

Ese contrincante fue Manny Pacquiao, cuando lo enfrentó por primera ocasión en Texas en el 2003, ya que antes de aceptar el combate, tuvo la oportunidad de elegir a su rival entre el filipino o uno de sus compatriotas: Óscar “Chololo” Larios, a quien le relató la anécdota, ya que fue el invitado del episodio más reciente de su emisión. Allí le contó que a él le rehuyó por el sentimiento patriótico y la estimación que le tenía, además de que creyó que el “Pac-Man” sería un rival más “a modo”, ya que en aquel entonces no se sabía mucho de él.

Pero la historia fue muy diferente a lo que creía “El Barreta” Barrera, debido a que la pelea terminó por nocaut técnico en el asalto 11 debido a que su esquina lanzó la toalla para evitar una tragedia, ya que el castigo que estaba recibiendo el mexicano era constante y se había vuelto peligroso.

“Cuando me dicen, ‘Barrera, vas a pelear con El Chololo Larios o con Manny Pacquiao’; yo no sabía quién era Manny Pacquiao, entonces les digo a mis promotores, ‘no, saben qué, la neta El Chololo es mi paisano y lo quiero mucho, nos hemos encontrado en dos que tres ocasiones, lo quiero mucho, la verdad no, vamos con Pacquiao, aunque no sé quién es’”, confesó Barrera a Larios en el podcast.

“Pinche arrepentida, mejor me hubiera aventado un tiro contigo. Qué putiza me dio… pero no pegaba duro, a mí lo que me desinfló fue abajo, me pegaba arriba, abajo, abajo, que fue a donde me desinfló y no pude hacer más”, confesó.

Cuatro años más tarde, Barrera tuvo una oportunidad de revancha contra el filipino; sin embargo, volvió a caer contra él, aunque esta vez sí concluyó los 12 rounds, pero fue derrotado por decisión unánime con calificaciones de los jueces de 118-109, 118-109 y 115-112.

