Rick Caruso: ‘Voy a ganar si los votantes latinos salen a votar’

El candidato demócrata a la alcaldía de Los Ángeles, Rick Caruso dijo que va a ganar la elección del 8 de noviembre, si los votantes latinos salen y votan, por eso ha pasado la mayor parte de su campaña en las comunidades latinas.

“Tenemos que movilizar el voto latino”, dijo durante una reunión con la Junta Editorial de La Opinión.

Sobre las encuestas recientes que indican que va rezagado dos dígitos con relación a la también candidata demócrata Karen Bass, dijo que el número importante a observar son los votantes registrados y los probables votantes, pero si la gente sale y vota, él será el próximo alcalde de Los Ángeles.

Y enfatizó que está convencido de que va a ganar con el 70% porque el 70% de la Ciudad de Los Ángeles, dice que vamos en la dirección equivocada, un nivel muy alto como nunca antes.

“La gente está frustrada por la corrupción y porque no los están escuchando. Entonces vamos a sacar el voto, y si salen a votar, vamos camino a la victoria; y por eso me he comprometido con la comunidad latina”.

Dijo que durante toda su carrera, ha luchado por la comunidad latina, por lo que como alcalde se asegurará que en su administración, exista una representación que refleje el mismo porcentaje de los residentes latinos de Los Ángeles.

“Quiero que la comunidad latina esté en el 50% de las comisiones y cargos en todo Los Ángeles porque ahora la representación es muy baja, y básicamente ha sido ignorada”.

Rick Caruso asegura que quiere ser alcalde de Los Ángeles para regresar a esta ciudad lo mucho que le ha dado.. (Cortesía)

Hizo ver que la comunidad latina significa mucho para él por sus raíces en Boyle Heights, por su propio origen y los valores que comparten en común como el trabajo duro y el amor por la familia.

“Quiero luchar todos los días para asegurarme que todas en la ciudad de Los Ángeles, obtengan su parte del sueño americano, pero en particular la comunidad latina a la que no se le ha ignorado; y son quienes llevaron la peor parte con covid. Por eso es importante escucharlos y tomar acción”.

Caruso recordó que nació y creció en Los Ángeles, y recientemente celebró su aniversario de bodas número 35 con su esposa con quien tiene 4 hijos, y todos viven en Los Ángeles.

“Comencé un negocio con una persona, y entiendo el tiempo y el esfuerzo que se lleva construir un negocio. He sido muy afortunado más allá de mis sueños más disparatados. Por eso quiero regresar a la comunidad”.

Mencionó que sus abuelos fueron inmigrantes italianos que aterrizaron en Boyle Heights, donde su historia familiar comenzó.

“Mi abuelo fue jardinero, y a pesar de la forma tan modesta en la que vivían, siempre tenían un lugar en la mesa, ayudaban a los vecinos y regresaba a la comunidad. Para mí ser alcalde es una oportunidad de dar a una ciudad que ha sido muy generosa conmigo”.

Rick Caruso se enfrentará en noviembre a Karen Bass por la alcaldía de Los Ángeles. (Cortesía Rick Caruso)

Afirmó que no busca un cambio de carrera ni ningún otro puesto político después de la alcaldía de Los Ángeles. “Estoy poniendo mi propio dinero en esta campaña, y sé que alguna gente me critica por eso. pero no quiero deberle nada a nadie, solo servir a los angelinos”.

Añadió que durante 30 años ha apoyado con programas de becas y cuidado de salud a la comunidad latina.

Dijo que uno de los mayores problemas en Los Ángeles, ciertamente en las comunidades latinas, es el crimen.

“La gente se siente insegura. Y tenemos que generar confianza, contar con vigilancia comunitaria, prevenir el crimen y disponer de más oficiales”.

Añadió que la falta de vivienda, se ha salido de control, ahora tenemos arriba de 44,000 hombres y mujeres viviendo y muriendo en las calles. “El 27% de los que están en las calles son latinos, y el problema está creciendo, por lo que necesitamos prevenir el desamparo”.

Dijo que lo que se necesita es construir más viviendas accesibles y ser más amigables con los negocios, en especial con los pequeños negocios de los propietarios latinos que son un porcentaje grande y la columna vertebral de Los Ángeles.

“Necesitamos reducir el costo para hacer negocios en Los Ángeles. Por eso acabo de presentar un proyecto de ley para apoyar a los pequeños negocios que están sobrerregulados”.

Caruso recibió este miércoles el apoyo de United Firefighters of Los Angeles City (UFLAC). “Rick Caruso entiende los enormes desafíos que enfrenta nuestra ciudad y liderará la Ciudad con urgencia, enfoque y con la pasión que se necesita para arreglar Los Ángeles”, dijo el sindicato de bomberos en un comunicado.

Según la encuesta más reciente de LATimes, entre los votantes registrados, Bass le lleva la delantera a Caruso con tres puntos, 34% contra 31%.