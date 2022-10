Fanático que atrapó la pelota del jonrón 703 de Albert Pujols rechazó oferta de $10,000 dólares por ella y olvidó autenticarla

Albert Pujos se convirtió en historia de la MLB luego de conectar su cuadrangular 703 en la que será su última temporada en la Gran Carpa. El especial batazo tuvo una intrahistoria. El fanático que atrapó la pelota cometió un pequeño error que podría costar millones de dólares: se fue del estadio sin autenticar la pelota, algo que hace perder su valor.

Albert Pujols's 703 Home Run! Caught by a Cardinals Fan. Just caught at PNC Park! He's been taken back by security as "Mr. Pujols would like the ball." #STLCards pic.twitter.com/ljUYATGduh — Adam Van Grack (@AdamVanGrack) October 4, 2022

De acuerdo con lo informado por BallySportsMW, la persona que capturó el último vuelacercas de Pujols, abandonó el estadio sin que la MLB corroborá la validez de la pelota, requisito indispensable. Este pequeño desliz mataría de facto el valor que hubiese podido alcanzar el artículo.

According to the @BallySportsMW broadcast, the dude that caught Pujols’ 703rd home run last night (his final regular season homer of his career since he’s not playing tomorrow) left the stadium without getting the ball authenticated by MLB. That’s a huge mistake. Kills the value.— B.J. Rains (@BJRains) October 5, 2022

El jonrón del dominicano es histórico porque además de ser el último en su carrera antes de retirarse, con el superó en carreras producidas a una de las mayores leyendas de este deporte, Babe Ruth. Para este tipo de ocasiones, la MLB dispone de persona calificado en los parques para que se encargue de marcar y certificar pelotas, bates, guantes y demás artículos.

Oferta in situ

A través de las redes sociales, específicamente en Twitter, un fanático y abogado especialista en derecho deportivo que estaba sentado delante de la persona que cogió la bola, contó que a los pocos minutos el fanático recibió una oferta de $10,000 dólares, pero la rechazó por considerarla “demasiado baja”. Incluso, un miembro de la seguridad se habría acercado para comunicarle que Pujols estaba interesado en quedarse con la pelota y a cambio entregar una autografiada. More clarification: Security told Mike immediately "Mr. Pujols would like the ball." (I heard this). Mike was taken back. Then told "We can't yet confirm a deal, but we will trade you an autographed ball." Mike said "No." No further offered have been made.— Adam Van Grack (@AdamVanGrack) October 4, 2022 I was sitting next to him last night suggesting some type of authentication — or at least taking detailed pictures of the ball (and all imperfections) during the game. I hope he did something to authenticate it.— Adam Van Grack (@AdamVanGrack) October 5, 2022

Recientemente se pudo conocer que una casa de subastas de objetos deportivos ofreció dos millones de dólares a la persona que capturó la pelota del cuadrangular 62 de Aaron Judge el pasado martes, con el que rompió el récord de Roger Maris de más jonrones en una misma temporada de la Liga Americana.

