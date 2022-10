La música Santiago Cruz apunta al corazón

Santiago Cruz, lejos de quejarse del abrumador éxito que tiene en el mundo la música urbana de Colombia, celebra que en ese país un grupo pequeño –pero importante– de intérpretes, aporten “mucho valor” a los sonidos que se producen en ese punto de la Tierra.

“Somos muchos haciendo cosas diferentes”, dijo el cantante en una entrevista reciente. “Está Bomba Estéreo, Manuel Medrano, Monsieur Periné, yo […] Esta diversidad me parece de los valores más lindos del momento de la música colombiana”.

Y luego abunda en un asunto que tiene que ver con los chacras y con a dónde apunta la música urbana y a dónde la romántica o de amor, que es la que él interpreta.

La música urbana y el reguetón, explica, apunta a la cadera, a la parte sexual del ser humano. No así la que él escribe.

“Yo hablo de cosas del corazón, no necesariamente románticas”, explicó. “Sino cosas del corazón; de vez en cuando también apunto a reflexiones de nuestro entorno, de nuestra realidad”.

En esta ocasión, Santiago promociona “Casi”, una canción que escribió inspirado en la cinta Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de 2004. Y como no quiere revelar detalles para no echar a perder la experiencia para quienes no han visto el filme, se limita a decir que el tema habla de la posibilidad de borrar el recuerdo de la memoria de una persona.

“Me pareció que el approach de esa película es muy bonito”, dijo. “La idea es que si solo me queda un recuerdo de esa persona, le quiero decir ‘esto’ antes de que se me borre el recuerdo”.

Este tema será parte del nuevo álbum que Santiago estrenará en 2023, del que por cierto, prefirió no revelar el nombre.

Y no, el disco no incluirá ningún tema urbano, aunque las compañías discográficas insistan en que los cantantes deben de grabar ese ritmo porque “todo mundo” lo está escuchando.

“Yo me muevo en ese espectro del romanticismo”, dijo el artista. “Es lo que me gusta hacer, es lo que siento; lo he hecho por muchos años y lo seguiré haciendo”.