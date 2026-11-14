Predicción del clima en Dallas para este sábado 14 de noviembre

Este sábado 14 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 64 grados Fahrenheit (18ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y se prevén nubes y claros. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 9.32 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 45 grados Fahrenheit (7ºC), con una probabilidad de precipitación del 91%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 9.32 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 27522 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:56 h y el crepúsculo será a las 17:27 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas variarán entre los 45 y los 50 grados Fahrenheit (7 y 10ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 100% por la mañana, 55% por la tarde y 100% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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