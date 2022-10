Mujer de 70 años, al borde del olvido y de la quiebra, entra a OnlyFans para mantener a su hijo discapacitado

Hasta en el peor momento uno no debe perder la esperanza, así le ocurrió a una mujer de 70 años que en busca de darle toda la atención necesaria a su hijo discapacitado decidió incursionar en la plataforma OnlyFans.

Se trata de Michelle Hardenbrook, originaria de Estados Unidos y quien dejó de lado el descanso y llevar una rutina tranquila en el ocaso de su vida para entrar a la página en la que se comparten fotos y videos en su mayoría de carácter íntimo a cambio de una suma mensual.

“Siento una gran sensación de logro, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito a la gente que conozco porque estaría mal visto. Mi familia no me habla desde hace años. Si se lo contara, se reforzaría la creencia de que ‘Michelle es rara’. Y es que no hay muchas mujeres de más de 60 años que hagan este tipo de trabajo”, dijo para Daily Star.

Hardenbrook señaló que siempre vivió con pobreza, ya que con su empleo como secretaria tuvo que mantener a sus dos hijos sola. A los 56 años fue despedida, por lo que comenzó a dar masajes para poder proveer de alimentos a sus vástagos.

“Mi hija no me ha hablado en 20 años. Estoy segura de que si se enterara de lo que estoy haciendo ahora tendría más munición para no hablarme porque en su mente cualquier cosa mala que haya pasado en su vida es por mi culpa pero es absolutamente lo contrario. Mi hijo dice que si no fuera por mí estaría muerto”, agregó.

Si está arrepentida con lo que hizo, la mujer mayor confesó que no, ya que los ingresos que obtiene la ayudan a mantener con vida a su hijo.

