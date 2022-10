Kelly Kelly dejó los cuadriláteros de la WWE y ahora triunfa en OnlyFans (Fotos)

Barbie Blank es una famosa ex luchadora de la WWE, mejor conocida como Kelly Kelly y que ahora decidió subir contenido para la plataforma OnlyFans en donde ya cuenta con un total de 50 publicaciones y piensa seguir sumando para sus seguidores y evidentemente para sus bolsillos. En su oportunidad la luchadora aseguró que incursionaría en esta plataforma también para estar más cerca de sus seguidores que cada vez van creciendo más en la reconocida red social.

Desde esta plataforma, la reconocida ex luchadora además de subir contenido pago, también se encarga de hacer transmisiones en vivo en las cuales interactua con todos su fanáticos. Cabe acotar que estuvo presente en la WWE desde 2006 hasta 2012, sin embargo luego de su retiro seguía haciendo apariciones especiales para la citada empresa.

La receptividad de los seguidores con Kelly Kelly

Kelly Kelly también es modelo de la Revista E y suma más de 8 millones de likes en sus publicaciones. Su ingreso a las plataformas se dio en el año 2021 y hasta ahora ha sido muy productivo ya que decidió alejarse de los cuadriláteros de la WWE. Además la famosa ex deportista se ha vuelto toda una celebridad en redes sociales debido a que en Instagram cuenta con más de un millón de seguidores.

Entres sus apariciones especiales para la empresa WWE, cabe destacar su presencia en el Royal Rumble, un evento pago por visión de lucha libre profesional en la que ha sido ovacionada por el público cada vez que ha dicho presente.

El auge de OnlyFans

Kelly Kelly se une de esta manera a un gran número de atletas que se han dedicado a hacer contenido por la plataforma OnlyFans, desde karatecas, futbolistas, jugadoras de voleibol, hasta peleadoras de Artes Marciales Mixtas. View this post on Instagram A post shared by Barbie Blank Coba (@thebarbieblank)

Recientemente una esquiadora británica se inició en la mencionada plataforma para reunir fondos para su participación en los Juegos Olímpicos. Ahora la popular Barbie Blank es otra celebridad que triunfa en OnlyFans, una plataforma que llegó para quedarse.

También te puede interesar

. La brasileña Key Alves confiesa que gana 50 veces más a través de Only Fans que en su carrera como jugadora de voleibol profesional: “Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso”

. Figura deportiva abandonó TUDN y ahora la rompe en OnlyFans y acumula más de 11 mil likes

. Alisha Lehmann celebró un gol a lo Cristiano Ronaldo y el video se hizo viral