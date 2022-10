Figura deportiva abandonó TUDN y ahora la rompe en OnlyFans y acumula más de 11 mil likes

Actualmente son más las figuras públicas que al verse con muchos seguidores que andan tras de ellos por su belleza, buscan oportunidades por las redes sociales. Uno de esos canales comunicativos digitales es OnlyFans, red que acumula más de 100 millones de usuarios que crean contenido.

Esa red social se caracteriza porque sus ‘creators’ tienden a subir contenidos, ya sea fotografías o videos, subidos de tono. Una de ellas es la atleta e influencer Daniela Fainus.

Luego de su paso exitoso por los programas Guerreros y Reto 4 Elementos, ambos emitidos por la cadena TUDN, ahora la también empresaria decidió probar en la plataforma social azul para adultos. El cuerpo de Fainus se caracteriza por estar definido, tonificado y de buena musculatura, algo que no duda en compartir por OnlyFans. Les tengo la PROMO de fin de mes🖤 30% 👉🏼 https://t.co/wShyNHdEQA los amo!!!! pic.twitter.com/udJkWM6PVO— Daniela Fainus (@DanielaFainus) September 30, 2022

Ya en 2017 Daniela Fainus fue fotografiada de forma subida de tono para la Revista H, en la que además de mostrar sus atributos, habló de su estilo de vida fit y sano: “Soy apasionada del baile, la vida fitness y de mantener mi cuerpo sano”. View this post on Instagram A post shared by DANIELA FAINUS (@danielafainus)

Además por Instagram la modelo también cuenta con 1.5 millones de seguidores, que le dan likes a sus publicaciones y las llenan de comentarios. El verdadero Bad Bunny 🐰🖤 pic.twitter.com/3C5C4XTqSP— Daniela Fainus (@DanielaFainus) September 29, 2022

En cuanto a la Liga MX, se ha declarado hincha del Cruz Azul y cada vez aprovecha para subir alguna publicación con la playera azul de la ‘Máquina’, a pesar que el tradicional equipo no pasa por su mejor momento en la presente temporada.

Sigue leyendo: