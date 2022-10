“La chica del clima”, Yanet García, enamora a sus fans posando con lencería blanca de transparencias

Yanet García volvió a enamorar a miles de seguidores de redes sociales, ante quienes posó con un delicado conjunto de lencería que expuso su torneada silueta mientras toma una taza de café.

Con 31 años de edad, es presentadora, actriz y entrenadora de salud certificada, pero sin duda una de las actividades que la posicionó dentro de las redes sociales es el modelaje, pasión que descubrió desde que era muy joven y que gracias a la disciplina, esfuerzo y trabajo duro, logró convertir en uno de sus logros profesionales más importantes.

Sin embargo, luego de varios años como conductora de televisión, en donde se ganó el sobre nombre de “chica del clima“, decidió llevar a otro nivel su experiencia, por lo que actualmente es considerada toda una celebridad de las redes sociales gracias a su carismática personalidad y belleza única, llegando a ser reconocida como una de las mujeres más atractivas.

Uno de los principales escaparates que utiliza para exponer su deslumbrante silueta es Instagram, red social en la que ya cuenta con casi 15 millones de seguidores, número que continúa en aumento gracias a los acalorados destapes en los que se muestra casi al natural.

Como ejemplo de ello se encuentra una de sus más recientes publicaciones en la que apareció posando frente a la ventana con un revelador conjunto de lencería blanca, cuyas transparencias y delicados encajes dejaron expuesta su torneada silueta mientras toma una taza de café.

La Imagen que fue acompañada con la frase: “Es más importante preocuparse por la persona que tener la razón”, recibió miles de reacciones con las que calificaron la deslumbrante belleza de la originaria de Monterrey, Nuevo León.

Recordemos que el tono de sus publicaciones aumentó desde que decidió incursionar en las plataformas de contenido exclusivo OnlyFans. Así lo confirmó con una siguiente postal que compartió con la misma comunidad virtual, la “sensual chica del clima mexicana” atrajo todas las miradas al despojarse de la camisa blanca para dejar ver un seductor ángulo de su anatomía, en la que su torneada y ejercitada retaguardia robó protagonismo, generando una auténtica lluvia de piropos que los más exigentes admiradores le hicieron llegar.

Mientras que, en otras publicaciones del mismo estilo Yanet García ha logrado enamorar por lucirse ante la cámara con el mínimo de ropa. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

