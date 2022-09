“La Chica del Clima”, Yanet García, posa con diminuto body blanco frente al espejo

Yanet García sigue causando revuelo en redes sociales con las reveladoras fotografías en las que aparece posando con muy poca ropa, tal como sucedió con su más reciente publicación en la que se lució frente al espejo con una seductora prenda de lencería.

La modelo mexicana conocida como la “Chica del Clima” es considerada una de las celebridades más bellas y sensuales gracias a los continuos destapes que realiza a través de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans; pero donde también se ha coronado como una de las favoritas es Instagram, red social en la que está a punto de conquistar el corazón de 15 millones de seguidores.

Fue precisamente en dicho perfil social en el que la originaria de Monterrey, Nuevo León, volvió a posar con una ligera prenda de lencería que expuso al máximo su silueta mientras posa frente al espejo. Y es que, en una de las más recientes fotografías que compartió, dio la espalda a la cámara para dejar ver su ejercitada retaguardia, llamando así la atención de miles de admiradores que calificaron la sexy postal con un corazón rojo.

En esta ocasión, la ex presentadora del programa ‘Hoy’ de Televisa, apareció con un body transparente de estampado floral con el que su silueta arrancó suspiros de inmediato y se ganó una lluvia de calificativos que confirman posee una belleza única.

Esta es una práctica común dentro de la galería de imágenes de la mexicana, en especial desde que decidió unirse a la lista de famosas que realizan candentes sesiones fotográficas para sus verdaderos fanáticos.

Como ejemplo se encuentra una postal más en la que Yanet García se dejó ver con un set de prendas íntimas en color nude que se perdió por completo entre sus curvas de infarto, provocando las reacciones de sus admiradores. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

