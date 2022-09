Yanet García, “La Chica del Clima”, expone en la playa su torneada retaguardia con revelador atuendo de red

Yanet García es considerada una de las celebridades más bellas dentro de las redes sociales, en donde continuamente comparte imágenes que enamoran a sus seguidores especialmente aquellas en las que se luce ante la cámara con diminutas prendas de lencería o inclusive trajes de baño que dejan muy poco a la imaginación.

Aunque es conocida como la “Chica del Clima” por su trabajo en la televisión mexicana, donde saltó a la fama conduciendo la sección del clima, rápidamente se apoderó de los corazones de millones de fanáticos dentro de las comunidades virtuales.

Es así como hasta el momento ha logrado conquistar a cerca de 15 millones de seguidores en Instagram, en donde se ha coronado como una de las favoritas. Ejemplo de ello fue la serie de fotografías en las que se le ve posando en medio de la playa.

“Tómate tu tiempo para limpiar, para sanar, para renovar, para crecer, para convertirte”, escribió como descripción a las postales que cautivaron por el tipo de vestimenta que eligió para esta ocasión.

Y esque, vistiendo un microbikini color negro y un ensamble de red de dos piezas en el mismo tono, fue como la originaria de Monterrey, Nuevo León, dio la espalda a la cámara para arrancar suspiros de miles de admiradores que la siguen.

Pero si de lucir al máximo su torneada retaguardia se trata, la expresentadora del programa ‘Hoy’ también es toda una experta, ya que sin importar el tipo de prenda que decida usar termina provocando todo tipo de reacciones.

Así fue como desde las Islas Turcas y Caicos la también actriz de 31 años expuso su ejercitada silueta, confirmando que además de una carismática personalidad también goza de una figura de infarto.

Mientras que en una postal publicada anteriormente, Yanet García sacó a relucir su lado más atrevido para despojarse de una parte de su traje de baño rojo y en topless, posando desde un cenote en México, atrajo las miradas de miles de fanáticos que terminaron completamente cautivados por la belleza de la modelo que también alcanzó la fama en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te puede interesar:

–“La chica del clima mexicana”, Yanet García, sale de la piscina para lucir su torneada retaguardia con microbikini

–Yanet García celebra el Día de la Independencia de México luciendo un coqueto y diminuto atuendo tricolor

–Yanet García, “La chica del clima mexicana”, posa desde la bañera con una camisa abierta y sin ropa interior