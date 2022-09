Yanet García, “La chica del clima mexicana”, posa desde la bañera con una camisa abierta y sin ropa interior

Yanet García, la modelo mexicana conocida como “La Chica del Clima” sigue provocando todo tipo de reacciones gracias a sus atrevidos destapes expuestos a través de las redes sociales, en donde cautiva a millones de seguidores con videos y fotografías en los que se luce con reveladoras prendas.

Aunque se dio a conocer por conducir la sección del clima dentro de un noticiero en su natal Monterrey, Nuevo León, y años después llegó al programa ‘Hoy’ de Televisa, Yanet García obtuvo el reconocimiento del público gracias a su carismática personalidad, pero sin duda lo que terminó por enamorar a los televidentes fue su curvilínea silueta.

Tras el éxito alcanzado a través de la pantalla de televisión, también logró posicionarse dentro de las redes sociales compartiendo rutinas de ejercicio, siempre dando un toque de sensualidad con ajustados conjuntos deportivos que resaltaban al máximo sus curvas de infarto.

En la actualidad, la mexicana se ha convertido en una de las famosas consentidas de Instagram, en donde comparte candentes imágenes en las que posa con reveladores conjuntos de lencería y trajes de baño que dejan muy poco a la imaginación de casi 15 millones de seguidores. Pero también es toda una experta en llamar la atención con otro tipo de seductoras postales.

Y es que, en una de sus más recientes publicaciones, protagonizó tremendo derroche de belleza al posar desde la bañera únicamente con una camisa blanca sin abotonar que dejó al descubierto su escote.

Por supuesto, la imagen se ganó la admiración de miles de fanáticos que confirmaron en la sección de comentarios lo espectacular que luce con todo tipo de prendas y en prácticamente cualquier escenario en el que aparece.

Mientras que, en una instantánea publicada semanas atrás dejó ver otro ángulo de su anatomía, en donde también posó desde el interior de la tina de baño.

Sin embargo, Yanet García no solo utiliza sus redes sociales para exponer su silueta o compartir detalles de sus proyectos profesionales, ya que también disfruta mostrar a sus seguidores aspectos de su vida privada. Así fue como hace unos días utilizó el mismo perfil social para felicitar a su mamá por su cumpleaños dejando gratamente sorprendidos a casi 20 mil fanáticos, quienes además de unirse a la serie de felicitaciones, quedaron impactados por lo joven y bella que luce, tanto que casi parecen hermanas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

“Qué bonita está tu mamá”, “Parece tu hermana muchas felicidades”, “Hermosa tu mami”, “Guapísima, qué bárbara”, “Parece más tu hermana que tu mami”, “Ya veo de dónde la belleza”, “No lo puedo creer parece la hermana mayor”, escribieron algunos seguidores.

