“La chica del clima mexicana”, Yanet García, expuso el provocativo escote de su lencería de encajes

Yanet García sigue causando furor en redes sociales con los atrevidos destapes en los que presume su curvilínea silueta con el mínimo de prendas, tal como se dejó ver en sus recientes publicaciones, dejando al descubierto el escote profundo de su lencería.

La modelo mexicana es conocida por su trabajo en televisión, donde saltó a la fama conduciendo la sección del clima de un noticiero en su natal Monterrey, Nuevo León, y años más tarde fue llamada por la fallecida productora Magda Rodríguez para participar en el programa ‘Hoy’ de Televisa.

No obstante, su carisma y espectacular anatomía la convirtió en una de las famosas más populares dentro de las redes sociales, donde comenzó a compartir algunas rutinas de ejercicio para lograr una silueta como la de ella, dando relevancia a su torneada retaguardia.

El estilo de vida saludable no fue todo lo que la llevó a colocarse como una de las favoritas, ya que, tras ganarse el cariño del público, decidió debutar en la página de contenido exclusivo OnlyFans, en la que su fama creció exponencialmente gracias a las candentes imágenes en las que posa con diminuta lencería de encajes y transparencias que dejan muy poco a la imaginación.

Y aunque actualmente ya no recurre a su cuenta oficial de Instagram para promocionar dicha plataforma, no deja de llamar la atención con imágenes subidas de tono, como una de las más recientes en la que dejó al descubierto el provocativo escote de una prenda de lencería de encaje color negro, en la que resaltan delgadas tiras que le ayudaron a resaltar aún más esta parte de su cuerpo.

Mientras que, en una segunda postal, pero utilizando una prenda de lencería transparente y con detalles en tono azul, provocó miles de reacciones en forma de corazón con las que sus fanáticos confirmaron que es una de las famosas más encantadoras dentro de esta red social, en la que ya cuenta con cerca de 15 millones de seguidores. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Pero Yanet García también ha dejado ver el lado más tierno junto a su adorable mascota Mamacita, una perrita blanca de raza Pomeriana que ocupa un lugar importante en su corazón y que se ha convertido en una fiel acompañante desde que se mudó a Nueva York, llegando a protagonizar adorables paseos por Central Park. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te puede interesar:

–Yanet García, la bella “Chica del Clima”, sube a una bicicleta usando diminuta lencería de flecos

–“La Chica del Clima”, Yanet García, muestra su torneada retaguardia en la playa con micro bikini de hilos dorado

–Así es el apartamento que Yanet García, ‘La Chica del Clima’, compró en NY gracias a OnlyFans