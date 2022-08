Yanet García, la bella “Chica del Clima”, posa sobre una bicicleta usando diminuta lencería de flecos

Yanet García encendió las redes sociales con una serie de fotografías en las que posó mientras monta una bicicleta y viste un diminuto conjunto de lencería que dejó a la vista su torneada retaguardia.

Saltó a la fama como conductora de televisión al frente de la sección del clima, por lo que rápidamente aumentó su popularidad con el sobrenombre de “La Chica del Clima”. Y es que gracias a su belleza, carismática personalidad y torneada silueta, logró traspasar las pantallas llegando a ocupar un lugar importante dentro de las redes sociales, donde comenzó compartiendo consejos para lograr una figura de infarto a base de esfuerzo y disciplina.

Con el paso de los años no solo saltó a la fama como una de las celebridades favoritas dentro del mundo fitness, ya que gracias al apoyo y sugerencia de su público aceptó compartir acaloradas imágenes a través de la página de contenido exclusivo OnlyFans, a la que se unió en 2021.

Aunque las muestras de cariño y aprobación parecen no tener fin, la originaria de Monterrey, Nuevo León está dispuesta a seguir aumentando el número de seguidores dentro de su cuenta oficial de Instagram, red social en la que comparte seductoras imágenes en las que posa con todo tipo de ropa, desde ajustados conjuntos deportivos, reveladores bikinis o inclusive diminuta lencería que expone cada centímetro de su curvilínea silueta.

Siguiendo esta temática, fue como recientemente compartió un par de instantáneas en las que posó mientras da un paseo en bicicleta, pero que dio un toque de sensualidad con un ligero conjunto de lencería de flecos color negro y estampado animal, con lo que regaló una vista única de su torneada retaguardia a miles de admiradores que agradecieron las sugerentes tomas.

No obstante, esta no es la primera vez que posa con este mismo set de lencería, ya que meses antes se dejó ver modelando frente a la cámara y realizando atrevidos movimientos con los que enamoró a cerca de 15 millones de seguidores. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Aunque el negocio de las imágenes con alto grado de sensualidad le ha dejado una jugosa fortuna, Yanet García también cuenta con su propia aplicación de entrenamientos, con la que promueve la actividad física a cambio de salud y una silueta tan espectacular como la de ella. Y qué mejor manera de promocionarla que posando con apretados leggins que marcaron sus curvas de infarto. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

