Le prohíben entrar a los partidos de su hijo después de que descubrieran que tiene OnlyFans

La plataforma OnlyFans, la cual fue creada en Reino Unido en 2015, se ha convertido en todo un éxito para millones de personas en el mundo, ya que han logrado obtener jugosas cantidades gracias a sus fotos y videos en la mayoría de casos de carácter íntimo.

Prueba de tal éxito es Sara Blake Cheek, quien es la portada de una revista Playboy este mes y ha comenzado a incursionar en la locución después de su rotundo éxito en la página web, mismo que le ha valido ganar un millón de dólares.

“Conseguir una portada de Playboy es algo con lo que sueñas. Dominar en la industria del deporte, siendo madre de cuatro hijos, creadora de OnlyFans y esposa, es literalmente algo que nadie ha podido hacer antes“, dijo para Daily Star.

“Sigo diciendo que esto es sólo el principio. Me he mantenido como una de las mejores creadoras de OnlyFans y he ganado un millón de dólares. La percepción de que hacer OnlyFans te impedirá tener una carrera es un juicio anticuado hecho por las Karens y Steves del mundo”, añadió.

La mujer vive en Florida y es madre de familia; sin embargo, el hecho que triunfe gracias a sus fotos la han llevado a ser discriminada a tal punto que no puede entrar a los partidos de su hijo.

“El hecho de que me expulsaran de la liga de fútbol de mis hijos por hacer OnlyFans fue muy perjudicial porque somos una familia de fútbol. El entrenador de las animadoras exigió que no se me permitiera asistir a nada con mis hijos y que toda la comunicación fuera sólo a través de mi marido o mi hija, no podría animar”, expresó.

