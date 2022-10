Ninel Conde luce su retaguardia al posar recostada, usando microtanga dorada

Con un video que compartió en sus historias de Instagram Ninel Conde se mostró más sensual que nunca, posando mientras descansaba recostada en un camastro. Ella lució su retaguardia al usar una tanga dorada, y escribió el mensaje “Porque estar soltera está de moda”, refiriéndose a la letra de la canción “Soltera” (de Bad Bunny, Daddy Yankee y Lunay) que usó como fondo musical.

El bombón asesino también presumió su perfecto bronceado en otro clip, mostrándose mientras tomaba el sol y usando un microbikini blanco de hilos. Hace algunos días ella cumplió 46 años y para celebrarlo emprendió un largo viaje, compartiendo en sus redes sociales los mejores momentos.

De vez en cuando Ninel Conde complace a sus seguidores con una publicación que la muestra en alguno de sus proyectos pasados. Ahora lo hizo con un fragmento de la telenovela “Rebelde”, en la que tuvo uno de los roles estelares ( como “Alma Rey”). El texto con el que acompañó su post fue: “¿Hay algún fan de Alma Rey por aquí? Nunca nadie la dejó sin palabras y sabía muy bien cómo defenderse”. 😂😂😂 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

También te puede interesar:

-Ninel Conde cumple 46 años luciendo su figura en microbikini dorado desde Santorini, Grecia

-Ninel Conde se muestra a bordo de un yate y con bata transparente