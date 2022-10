Quién es Benjamín Mora, posible nuevo entrenador de Atlas para el Clausura 2023 de la Liga MX

Diego Cocca salió de Atlas tras dos campeonatos seguidos y un Apertura 2022 para el olvido, es por este motivo que la directiva del equipo de Guadalajara está en búsqueda de un nuevo entrenador para el Clausura 2023 de la Liga MX, en el que según informes, Benjamín Mora encajaría perfectamente.

Al menos así lo dio a conocer Gibrán Araige, reportero de TUDN, pues el mismo explicó que solo falta que los bicampoenes de la Liga MX hagan oficial la contratación del entrenador mexicano, quien haría su debut dentro de la primera división en México.

Sin duda alguna, esta sería una gran apuesta por parte de la directiva del equipo rojinegro, pues no solo tomaría la riendas un nuevo entrenador, sino que el estratega elegido, quien aún no ha sido oficialmente presentado por el club, no ha sumado ni un solo minuto en la Liga MX cumpliendo dicho papel frente a ningún equipo.

Quién es el mexicano Benjamín Mora

Mora, quien suena para ser el nuevo entrenador de Atlas, cuenta con experiencia en Malasia con el Johor, club con el que conquistó 9 veces la Superliga de dicho país y 4 Champions League de la región. Sin embargo, el entrenador de 43 años de edad, renunció a su cargo en Asía, dejando así entrada libre para un regreso a México.

Solo nos tocará esperar un poco más para saber si Atlas contará con Benjamín Mora en el banquillo el próximo torneo mexicano, o si buscará alguien más dentro o fuera de México para asumir el reto de llevara a los zorros nuevamente al campeonato.

