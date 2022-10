Sebastian Fundora, un boxeador de raíces mexicanas inspirado por el legado y la unión familiar

Sebastian Fundora es un boxeador nacido en Estados Unidos con raíces mexicanas y cubanas, su padre es un ex boxeador, Freddy Fundora, quien a su vez es el entrenador de Sebastian y sus hermanos. Su madre es mexicana y completan una familia de seis hijos de ocho a 26 años siendo todos boxeadores. Durante la pandemia del COVID-19, la familia Fundora decidió abrir un gimnasio desde su casa en Coachella y desde ese momento toda la familia entrena junta. Fundora posee el cinturón de campeón interino del WBC, luego de imponerse a Erickson Lubin a principios de año.

Sebastian es uno de seis hijos y en la actualidad se encuentra rankeado entre los mejores de su categoría, tanto así que espera estar compitiendo próximamente por un título mayor. Actualmente posee un récord de 19 triunfos y un empate, incluyendo 13 victorias por la vía del cloroformo. Este 8 de octubre se estará enfrentando al mexicano Carlos Ocampo y estará en búsqueda de dar el primer paso a la gloria.

Cabe destacar que la hermana de Sebastian, Gabriela Fundora, también es una promesa del boxeo profesional y estará subiéndose al ring en la cartelera del 8 de octubre en Carson.

La unión de los hermanos Fundora

La historia de la familia Fundora es sin duda alguna ejemplo de unión familiar, todos juntos entrenan el deporte que les apasiona y viven para ello. Cabe acotar que Leandro Fundora de 18 años de edad es la máxima pieza de encuentro entre la familia. El joven tiene autismo y los Fundora sirven de apoyo para el muchacho que observa de manera detenida los combates de la familia y hasta entrena con ellos para mantener su físico y participar de lleno en una disciplina que es un legado familiar.

Tanto Sebastian como Gabriela son un ejemplo para Leandro que los observa en cada combate y los apoya de la misma manera que toda su familia se aboca en darle lo mejor e incluirlo en todas sus rutinas para hacerlo un joven totalmente feliz.

A un paso de la gloria

El invicto sensación de peso súper welter Sebastián “The Towering Inferno” Fundora, enfrentará el próximo sábado 8 de octubre a Carlos Ocampo desde el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Este combate promete ser el preámbulo de la gloria debido a que debe obtener un triunfo si quiere avanzar y enfrentar al ganador del combate entre el campeón Jermell Charlo y Tim Tszyu. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Fundora (@seb_fundora)

Ante esta realidad, en la rueda de prensa previa al combate, Fundora prometió ofrecer otra noche memorable y de mucha acción para la defensa de su título interino de peso súper welter del CMB. De esta manera piensa seguir causando las buenas impresiones que lo mantienen rankeado entre los tres mejores de su categoría y espera continuar el legado de una familia de pugilistas.

