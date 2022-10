Trump llamó a Puerto Rico un lugar con “absolutamente ninguna esperanza” mientras le dosificaba ayuda por el huracán María

Donald Trump se mostró poco empático con Puerto Rico después del huracán María e incluso llamó a la isla como un lugar “absolutamente sin ninguna esperanza”, así lo dio a conocer la reportera del New York Times, Maggie Haberman, en su libro “Confidence Man”.



La reportera también reveló que el exmandatario veía a la isla como “una propiedad en apuros” después de que el huracán lo devastara y llegó a sugerir que la isla no era parte de los Estados Unidos.



Para lograr que el expresidente se comprometiera a brindar ayuda a Puerto Rico, cuyos residentes estuvieron sin electricidad y sin agua durante meses, su equipo aprendió a enmarcarlo en un “nivel personal”, para que mostrara interés, escribió Haberman. Trump les dijo a sus principales asesores que no quería que “ni un solo dólar” se destinara al alivio del huracán en Puerto Rico, según informó The Washington Post en 2019.



Después de negarse a enviar ayuda, Trump visitó Puerto Rico para evaluar los daños que había dejado el huracán y fue muy criticado porque en una de sus paradas arrojó toallas de papel a la multitud al tiempo que les decía que “la pasaran bien” y que era una “buena multitud”.



Pese a los señalamientos y fuertes críticas, Trump calificó sus esfuerzos en respuestas al huracán en Puerto Rico como un “éxito increíble y anónimo”, así como “Uno de los mejores trabajos que se han hecho”.

Libro evidencia también un par de mentiras

Esta revelación se suma al audio obtenido por CNN que habría evidenciado cómo Donald Trump aseveró falsamente que les había entregado a los Archivos Nacionales las cartas que intercambió con el líder norcoreano Kim Jong Un.



Dicha afirmación del expresidente fue realizada durante una entrevista realizada por la misma reportera del New York Times, Maggie Haberman, el año pasado.



“Sin embargo, tengo grandes cosas, ya sabes. Las cartas, las cartas de Kim Jong Un. Tuve muchos de ellos”, le dijo el magnate a la reportera.

