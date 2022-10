“Yo no me disculpo de nada, ni me arrepiento de nada”, dice Luis de Llano sobre denuncia de Sasha Sokol

A casi ocho meses de que la cantante mexicana Sasha Sokol denunciara de abuso al productor Luis de Llano Macedo, de quien fue pareja cuando ella tenía 14 años y él 39, el productor afirma que él no hizo nada malo y que no se arrepiente de nada.

El productor mexicano aseguró que a él no le interesa hablar de la denuncia que interpuso la exintegrante de Timbiriche en su contra por presunto abuso, además de que la cantante, ahora de 52 años, exige una denuncia pública.

Sasha Sokol denuncia a Luis de Llano por abuso

El pasado 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol denunció a través de sus redes sociales a Luis de Llano por “abuso”, tras afirmar que sostuvo una relación cuando ella era menor de edad, ya que tenía solo 14 años y él era un hombre maduro de 39 años.

“Luis de Ya no. Mientras las mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, escribió Sasha en su cuenta de Twitter.

La exintegrante de Timbiriche siguió hablando de lo que fue su relación de cuatro años con el productor de televisión.

“Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él”, destaca uno de los mensajes de denuncia.

Incluso en septiembre pasado, los abogados de Sasha confirmaron que la cantante ratificó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMX), e incluso exige una disculpa pública de Luis de Llano Macedo.

Ahora, el productor fue entrevistado y declaró que no habla del asunto, ya que no ha hecho nada malo en su vida y no teme nada.

“Yo no me disculpo de nada”, dice Luis de Llano Macedo

“No hablo de eso, estoy muy orgulloso de quien soy. El que nada debe, nada teme. 56 años en Televisa, nunca hubo una queja contra mi, ni nada”, declaró a la prensa el productor mexicano, de acuerdo a lo difundido en el programa de televisión “Ventaneando”.

“Estoy feliz. Que se hable y que se siga hablando, pero yo estoy muy bien. No me ha afectado (la denuncia)”, indicó De Llano Macedo.

“Yo no me disculpo de nada, ni me arrepiento de nada, porque yo no hice nada, según yo, y según mucha gente. Yo no voy a llegar a ningún arreglo de nada, yo estoy muy tranquilo, muy bien. Mi familia me ha respaldado, mis amigos, ustedes (la prensa)”, precisó el productor.

Fue cuestionado si piensa contrademandar a Sasha, y de inmediato respondió que no, que eso nunca pasará.

Descarta contrademandar a Sasha Sokol

“Yo no voy a demandar, yo sería incapaz, no voy a demandar aunque me difamen”, pero sí dejó claro que cuando llegue el momento se sabrá defender: “Las cosas deben llevar un proceso y lo voy a hacer (defenderme)”.

Desmintió que su esposa Fabiola Lozano le haya pedido el divorcio, como se manejó en la prensa de entretenimiento, al contrario dijo estar muy feliz con su vida.

