Figuras de la WWE lloran la muerte de exluchadora Sara Lee a los 30 años y recolectan donativos para gastos fúnebres

El inesperado fallecimiento de la exluchadora Sara Weston, mejor conocida como Sara Lee, conmocionó al mundo de la WWE este viernes. La organización dio a conocer la noticia a través de las redes sociales. “WWE se entristece al enterarse del fallecimiento de Sara Lee. Como exganadora de ‘Tough Enough’, Lee sirvió de inspiración para muchos en el mundo del entretenimiento deportivo. Ofrecemos las más sentidas condolencias a familiares, amigos y fans”, escribieron en Twitter.

WWE is saddened to learn of the passing of Sara Lee. As a former "Tough Enough" winner, Lee served as an inspiration to many in the sports-entertainment world. WWE offers its heartfelt condolences to her family, friends and fans. pic.twitter.com/jtjjnG52n7— WWE (@WWE) October 7, 2022

Aún no se conocen los detalles del deceso, pero la exfigura del wrestling estaba atravesando problemas de salud, específicamente una sinusitis, tal y como lo dejó saber en su última publicación en Instagram hace tres días. “Celebrando por fin estar lo suficientemente saludable como para ir al gimnasio dos días seguidos. La primera infección de sinusitis me pateó el cu**”. View this post on Instagram A post shared by Sara Lee (@saraann_lee)

Sara ganó un contrato de $250.000 dólares con la WWE, pero fue despedida en 2016 por bajo rendimiento. Al año siguiente contrajo matrimonio con Westin Blake, también luchador de la organización. Tuvieron tres hijos que han quedado huérfanos de madre. Tras conocerse la fatídica noticia, varias figuras de la industria enviaron mensajes de condolencia y compartieron una recolecta de donaciones a través de GoFundme para costear los gastos fúnebres. View this post on Instagram A post shared by Sara Lee (@saraann_lee)

“Todos estamos conmocionados y entristecidos por la repentina muerte de la ganadora de ‘Tough Enough’, Sara Lee. Mientras su amado esposo, Cory, recoge los pedazos y continúa criando a sus tres hijos. Lo último por lo que cualquier persona en esa situación quiere preocuparse es por el dinero, pagar un funeral y todo lo demás que conlleva. La comunidad de la lucha siempre ha sido de las que se unen después de la tragedia y esto no es diferente. Cada centavo recaudado irá directamente a Cory y los niños”, reza la descripción de la página receptora de la donación. It’s hard to comprehend what Corey, the kids and her family are going through.

They are the people, that if you turned up in middle of the night with nowhere to go, they would take you in, without a 2nd thoughthttps://t.co/E67o3a3t9M— Nikki A.S.H (@WWENikkiASH) October 7, 2022

La luchadora Chelsea Green publicó en su cuenta de Twitter fotografías con Sara y un sentido mensaje. “Ningún tuit o cantidad de palabras puede traer de vuelta a este hermoso ser humano, pero todo mi corazón está con Westin y su familia. Extrañaremos mucho a Sara Lee. La foto de la izquierda es como siempre la recordaré: riendo, sonriendo y despreocupada”. No tweet or amount of words can bring back this beautiful human, but all of my heart goes out to @TheWestinBlake & their family. Sara Lee will be missed greatly. ♥️

The photo on the left is how I will always remember her – laughing, smiling, carefree. pic.twitter.com/XLlLFXDOcF— CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) October 6, 2022

“Eras tan buena en muchos sentidos. Querías mucho a tu familia y amigos. Fuiste tan generosa, cálida y desinteresada. Me hiciste reir. No me importaba cuánto tiempo pasáramos sin vernos, siempre lo retomábamos justo donde lo dejamos. Te amo Sara”, escribió Nikki A.S.H. You were so good in so many ways. You loved your family and friends so much. you were so giving, warm and selfless. You made me giggle. No matter how long we went without seeing each other, we would always pick up right where we left. I love you Sara. pic.twitter.com/3VvySbd2AH— Nikki A.S.H (@WWENikkiASH) October 6, 2022

Por su parte, Shawn Bennett, árbitro de la WWE aseguró que Sara era de las personas más dulces que pudo haber conocido y envió un mensaje de amor y fortaleza al esposo y los niños. “Su sonrisa iluminaba la habitación”, escribió. Heartbroken for the Weston Family. Sara Lee was one of the sweetest people I’ve met and her smile lit up a room. My love and hope for strength goes to Cory, and their three beautiful children.



If able, please donate below. https://t.co/jxMH5KpPEj— Shawn Bennett (@BennettWWE) October 6, 2022 View this post on Instagram A post shared by Sara Lee (@saraann_lee)

