Hombre empeña anillo de compromiso para pagar hospital de su novia, le dan 20 dólares

Vender o empeñar un anillo de compromiso en la mayoría de ocasiones es por decepción amorosa producto de una traición o infidelidad, pero en el caso de un hombre fue para ayudar a pagar los gastos médicos de su futura esposa.

Dicha acción fue reconocida por sus amigos, seres queridos y usuarios de redes sociales que pudieron saber su historia, pero todo fue en vano, ya que cuando acudió a empeñar la sortija solo le dieron 500 pesos, un poco más de 20 dólares.

La decepción que se llevó la compartió a través de un video en la plataforma TikTok, donde actualmente muchos usuarios dan a conocer todo tipo de experiencia.

“Me marcaron del hospital que estaba en urgencias, salí corriendo muy espantado porque ella está embarazada y pensé lo peor. Afortunadamente sólo fue el susto. No tenía nada ahorrado y tuve que empeñar el anillo para salir del apuro. El problema es que solo me dieron 500 pesos. Y pensar que lo saqué en Coppel a tres años y terminaré de pagar más de 10 mil pesos por él”, expresó sobre lo que le ocurrió.

Se desconoce el desenlace de la cuenta del hospital; sin embargo, por lo que se aprecia en el video es que el hombre pudo salir avante de la prueba que le puso la vida, ya que tomó todo como una anécdota, del lado positivo.

