¿Qué pasó entre David Luiz y Raúl Jiménez luego del choque que le provocó una fractura de cráneo al mexicano?

Ya han pasado casi un par de años de aquel terrible choque entre David Luiz y Raúl Jiménez que conmocionó a los aficionados aztecas. El partido entre el Arsenal y el Wolverhampton cambiaría por completo la carrera del atacante mexicano. Tiempo después de su recuperación, el delantero de El Tri reveló el trato que tuvo el brasileño en medio de su proceso de rehabilitación.

“Desde que estaba en el hospital ya tenía mensajes suyos preguntándome cómo estaba, que estaba apenado y le dije que no pasaba nada, que era una jugada futbolera. Después ellos vinieron a jugar, salió expulsado, yo estaba en el palco y fue a saludarme”, reveló Jiménez en una entrevista para el programa En Primera Persona, de Star+.

El temor de volver a las canchas

Luego de su extensa recuperación, Raúl Jiménez confesó lo difícil que fue volver adaptarse a su vida dentro del campo. El atacante del Wolverhampton reveló el temor que sintió los primeros instantes en que tuvo que cabecear nuevamente un balón.

“La primera vez que me dijeron que me darían balones para cabecear, fui con miedo de ver qué pasa, al ver que no pasaba nada, ya fue normal. Entrar al campo, ir sin miedo e incluso sigo yendo a la misma zona de primer poste, la zona donde fue el accidente”, reveló.

Y después de 230 días de lucha, Raúl Jiménez volvió a las canchas con los Wolves. Luego de todo lo que sufrió por la fractura de cráneo, el delantero mexicano, que jugará con protección en la cabeza por el resto de su carrera, está de vuelta. LA NOTICIA DEL DÍA. pic.twitter.com/y9z2TD2bs8— Invictos (@InvictosSomos) July 17, 2021

¿Por qué Raúl Jiménez todavía usa una venda?

“Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos. Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando; antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda, pues es donde el cráneo no está completamente soldado. Es de protección y que no haya un golpe crítico”, explicó el mexicano. View this post on Instagram A post shared by raulalonsojimenez9 (@raulalonsojimenez9)

También te puede interesar:

· Mexicanos subestimados por el FIFA 23: ningún futbolista azteca está entre los mejores 200 jugadores del mundo

· Raúl Jiménez se quedó con miedo: Oribe Peralta cuestionó la forma de jugar del atacante mexicano

· Ex jugador de la Liga MX fue detenido en Argentina: el goleador estaba drogado y causaba disturbios