Raúl Jiménez se quedó con miedo: Oribe Peralta cuestionó la forma de jugar del atacante mexicano

La Selección Mexicana vive momentos bajos en la actualidad. Las críticas son el pan de cada día para El Tri y Gerardo Martino. Los goles han sido una deuda pendiente por saldar y Raúl Jiménez es uno de los responsables. A pocos días del inicio del Mundial de Qatar 2022, Oribe Peralta le mandó un consejo a su compatriota.

El atacante del Wolverhampton de la Premier League sufrió hace dos temporadas un fuerte golpe en su cabeza que lo dejó fuera de las canchas durante varios meses. Esa lesión cortó la carrera del mexicano que venía en constante ascenso. Luego del golpe, Oribe Peralta considera que su paisano no es el mismo por temor. El “Cepillo” asegura que al desprenderse de ese miedo, Jiménez volverá a ser el de antes.

“Raúl es un tipo que desde que lo conocí, vi que tenía unas cualidades impresionantes y esto que le pasó es algo que estamos arriesgados todos. Pero bueno, creo que en el momento que se desprenda de ese miedo que aún tiene porque yo lo veo así, no compite en jugadas que antes sí hacía, creo que va a volver a ser el que era antes“, dijo el ex futbolista mexicano a Marca Claro.

El Tri con el Mundial en sus manos

Algunos buscan un quinto partido, poder trascender del bache de los octavos de final, pero Oribe Peralta va mucho más allá, pues considera que la Selección Mexicana tiene las herramientas necesarias para levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

“Sí, mucha fe. Hoy ya estoy del otro lado, soy aficionado y yo siempre pienso que México puede aspirar a más e incluso ser campeón. Yo creo que todo es posible en el fútbol y a veces infravaloramos algunos rivales por el nivel que están teniendo, pero cuando llega la hora de competir, México saca fuerzas de donde parece que no hay nada“, explicó. View this post on Instagram A post shared by Selección Nacional de México (@miseleccionmx)

