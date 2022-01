Estados Unidos y Canadá por encima de México: Oribe Peralta abandonó el fútbol, pero antes de irse atacó a los futbolistas mexicanos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Oribe Peralta acabó una exitosa carrera dentro del fútbol mexicano. El ex delantero de la selección mexicana demostró que no se necesita llegar a Europa para ser considerado con El Tri. Sin embargo, el “Cepillo” criticó a la nueva generación de futbolistas aztecas. El ex Chivas de Guadalajara cuestionó el compromiso de los jugadores e indicó que estos problemas no pasan en Estados Unidos y Canada.

“El futbolista mexicano aún no está comprometido al 100 por ciento para ser profesional, cosa que sí hacen en Estados Unidos y Canadá. Hoy metes a un atleta a patear una pelota, lo pones a practicar y se convierte en un futbolista. El futbolista mexicano entiendo que tiene mejores condiciones para jugar al futbol, pero el mexicano cree que por el simple hecho de jugar bien y no entrenarse como debe entrenarse va a ganar los partidos “, reflexionó Oribe Peralta en una entrevista para TUDN.

Una carrera… ¡Hermosa! ⚽ 🇲🇽 🥇

Gracias por tu entrega cada vez que defendiste nuestra camiseta, @OribePeralta.



¡Mucho éxito en lo que venga en tu vida! 🙌🏻#HechoDeLosMexicanos | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/EejkrlLeM8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 12, 2022

El ex atacante de la selección mexicana ejemplificó sus ideas con Raúl Jiménez. El “Cepillo” reveló que en algunas ocasiones le gritó al delantero del Wolverhampton para que corriera más dentro de la cancha porque consideraba que no tenía el mismo desgaste que sus compañeros.

“(Jiménez) Siempre tuvo esa a disposición para trabajar. Algunas veces le grité dentro de la cancha en la selección para que corriera, para que metiera, porque para mí no se desgastaba tanto para el equipo y hoy en día lo hace, entendió su papel, entendió su rol y lo está demostrando”, sentenció.

Finalmente, luego de más de una década de trayectoria, Oribe Peralta aconsejó a los jóvenes futbolistas mexicanos. El “Cepillo” considera que todo en la vida amerita sus procesos y que el fútbol es un privilegio que deben aprovechar, puesto que una carrera puede esfumarse en poco tiempo.

“Le diría no sólo a los jugadores sino a todas las personas es que no se sientan especiales, que todo se puede acabar de la noche a la mañana. Jugar fútbol es un privilegio. En México la prensa está muy acostumbrada a querer resultados muy pronto, no sólo la prensa, la gente vive deprisa y queremos resultados ya (…) Todo tiene un proceso y ese proceso lo tenemos que saber esperar y saber valorar”, concluyó. Números que quedarán escritos en la historia del ⚽️ en 🇲🇽. 🔢 💯

¡Eres GRANDE, @OribePeralta! 👏🏻 👏🏻 #HechoDeLosMexicanos | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/1n71BPbbQi— Selección Nacional (@miseleccionmx) January 14, 2022

