“Le dije a mi papá que no podía, que era tiempo de abandonar”: Oribe Peralta reveló el peor momento de su exitosa carrera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras mucha incertidumbre sobre su futuro y luego de salir por la puerta de atrás de Chivas de Guadalajara, Oribe Peralta tomó la decisión de acabar con su carrera a sus 38 años de edad. “El Cepillo” militó en grandes clubes del fútbol mexicano, dejó una huella en la Liga MX y pudo vestir la camiseta de El Tri. Sin embargo en algún momento Peralta pensó en un retiro prematuro.

“Fue antes de conocer a Mónica (su esposa), cuando recién empezaba y estaba en selección Sub-17, éramos dos que estábamos en la selección, los únicos que no teníamos club profesional y estábamos a punto de ir al Premundial, a las Eliminatorias y me fracturé“, recordó Peralta en una entrevista a TUDN.

Con tan solo 16 años de edad, Oribe Peralta tuvo una complicada lesión de tibia y peroné. Aquel adolescente tuvo que pasar un año en recuperación, sin poder jugar al fútbol.

“Tuve una fractura de tibia y peroné justo antes de cumplir 17 y todo ese año me la pasé lesionado y justo cuando estaba por volver… Fue un dolor, porque no estaba al 100 por ciento, porque cuando volví a entrenar y a patear una pelota no me sentía completo y fue ahí donde estuve a nada de decir ‘No puedo’“, confesó.

🗣️@OribePeralta: "Es una decisión que nadie más podía tomar si no vivió las experiencias que yo viví"



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/H1ANt8Y2XC — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 13, 2022

Los sueños de aquel joven futbolista se vieron frustrados. Con 16 años su fortaleza mental se debilitó al punto de tomar la decisión de abandonar el fútbol. Sin embargo, su madre se negó a aquella prematura sentencia y le permitió a Peralta convertirse en el futbolista que llegó a ser.

“Le dije a mi papá: ‘No puedo, me duele la pierna muchísimo, creo que es momento de abandonar’ y ahí salió mi mamá y me dijo: ‘Tienes hasta los 19, tú dijiste que hasta los 19 y si a los 19 no has debutado en Primera División te regresas, te pones a estudiar y vemos cómo le hacemos’“, relató. 🇲🇽 @OribePeralta officially announces his retirement.



“This is my way of saying goodbye and, above all, of thanking you, my fans, and every person who made this dream possible.” #ElTriEng #LigaMXEng pic.twitter.com/Svr2jOQwJO— Fut Mex Nation (@FutMexNation) January 12, 2022

Oribe Peralta y una lección a Gerardo Martino

La carrera del “Cepillo” fue forjada en la Liga MX. Morelia, León, Monterrey, Chivas de Guadalajara, Santos, Jaguares y las Águilas del América fueron los equipos que representó. Además, el atacante azteca jugó más de 60 partidos con El Tri y consiguió una medalla olímpica. El ex jugador del “Rebaño Sagrado” afirmó que no se necesita estar en Europa para estar en la selección mexicana, dificultades que hoy padecen los futbolistas aztecas que militan en la MLS.

“Sí, sí me habría gustado (jugar en Europa), pero no es una espinita que me haya quedado (…) No fue necesario ir a Europa para mostrarnos y para poder llegar a representar a México en uno o varios Mundiales“, concluyó.

19 amazing years on the pitch, including the Gold Medal in London 2012. 💚🥇⚽



Thanks for everything and enjoy your retirement, @OribePeralta! 🇲🇽❤️#HechoDeLosMexicanos | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/Q0dG9BqtVD— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) January 12, 2022

También te puede interesar:

· Marco Fabián no se ha rendido y le manda un contundente mensaje a los equipos del fútbol mexicano

· Liga MX con nuevos rostros y equipos blindados: conoce los fichajes de mayor expectativa en el fútbol mexicano

· La MLS utiliza sus millones para arrebatarle una figura a la Liga MX: Carlos Salcedo es seducido por Toronto FC