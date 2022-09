Mexicano perdido en Italia, ¿qué pasó con el gran momento de Johan Vásquez?

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y muchos futbolistas buscan aumentar su nivel y mantener su desempeño para ganarse un puesto entre los convocados a la Copa del Mundo. Johan Vásquez tenía algunas posibilidades de representar a México en Qatar 2022, pero su presente pondría en riesgo su participación en el torneo.

Al finalizar la temporada anterior, Johan Vásquez se consolidó como una de las grandes sorpresas de la Serie A. El mexicano fue una figura más que determinante en el Genoa, un club que decepcionó en el certamen.

Las grandes participaciones del azteca lo llevaron a ser tomado en cuenta por múltiples equipos. El fichaje de Vásquez era inminente y luego de múltiples vinculaciones el ex jugador de Pumas de la UNAM se decantó por el Cremonese.

Presente oscuro para Vásquez que pone en riesgo el Mundial

Ya se han disputado seis jornadas del fútbol italiano y el Cremonese no ha podido obtener su primera victoria. Sin embargo la preocupación radica en las oportunidades que ha tenido el azteca. Vásquez ha jugado tres partidos en la liga, pero sólo ha estado en cancha 203 minutos. Ante la falta de resultados del club, el ex futbolista de Pumas de la UNAM ha perdido terreno en la plantilla del entrenador Massimiliano Alvini.

Por otra parte no está de más mencionar que Vásquez no es uno de los defensores predilectos en las elecciones de Gerardo Martino. Cuando el azteca brillaba en el Genoa, el Tata mantenía sus dudas. Ahora que Johan está pasando por momentos complicados en el Cremonese, el Mundial de Qatar podría irse alejando cada vez más. View this post on Instagram A post shared by Johan Vasquez (@johan_pipe)

