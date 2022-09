¿El salvador de México? El futbolista del PSV Eindhoven que cree que puede ayudar a la Selección Mexicana 

Una nueva alternativa para la Selección Mexicana ha salido a flote. Se trata de un nuevo capítulo entre Estados Unidos y México en una histórica lucha por reclutar a futbolistas mexicoamericanos. Ante las necesidades de El Tri, surge una gran opción para contrarrestar la sequía en ataque: Richard Ledezma le manda un guiño a México.

El mediocampista ofensivo de 22 años de edad juega actualmente en el PSV Eindhoven de Países Bajos. Ledezma ha representado a Estados Unidos en las categorías inferiores e incluso en algún partido de la selección mayor. Sin embargo, aún tiene posibilidades de representar a El Tri y así lo dejó claro.

“No más yo estoy mirando como juegan. (El Tri) me gusta mucho el estilo que el ‘Tata’ quiere hacer. Y no, de la selección mexicana no he entendido un momento. Yo estaba ahí en el juego, y mirándolo y cómo estaban no tenían ataques, necesitan trabajar en eso. Si Dios quiere, o si yo decido jugar con México, creo que yo le puede ayudar y a Estados Unidos también”, sentenció Ledezma en una entrevista para TV Campeones.

Una carrera que pinta bien en Europa

Richard Ledezma fue formado en el fútbol estadounidense hasta que dio el salto al balompié neerlandés con el conjunto sub-19 del PSV Eindhoven. Luego de 3 años en Europa, Ledezma está comenzando a tener grandes oportunidades en el primer equipo. Para esta campaña, Ledezma ya ha jugado 3 partidos oficiales en los que acumula más de 80 minutos. El mediocampista de 22 años de edad tiene una oportunidad de oro para comenzar a establecerse en el PSV y la Eredivise.

También te puede interesar:

° “No me gusta que un entrenador que no sea mexicano esté en El Tri”: Hugo Sánchez quiere que Gerardo Martino sea despedido

° Raúl Jiménez se coloca delante de el “Tata”: el atacante mexicano defiende a Gerardo Martino

° Ricardo Pepi, la joya que rechazó a México por Estados Unidos, hoy afronta un presente gris