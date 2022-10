Jake Paul se aprovecha de la polémica en la NBA tras el puñetazo a Jordan Poole y le ofrece diez millones de dólares a Draymond Green para subir al ring

La NBA ha estado en el centro de la polémica esta semana luego que se conociera una agresión el pasado miércoles por parte de Draymond Green contra su compañero Jordan Poole en pleno entrenamiento de Golden State Warriors. El viernes salió a la luz el video del violento episodio y revivió la controversia a tal punto que Jake Paul retó y provocó públicamente al veterano jugador a una pelea.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Paul compartió varias provocaciones hacia Green y lo retó a subir al ring para pelear en un evento PPV con un premio de diez millones de dólares en la bolsa. “Draymond, tengo diez millones de dólares para que subas al ring en el próximo PPV de Most Valuable Promotions”.

Draymond I got $10 million for you to get in the ring on the next Most Valuable Promotions pay per view. Who you want? @Money23Green — Jake Paul (@jakepaul) October 7, 2022

El también boxeador le dijo a la estrella de la NBA que lo “pondía a dormir” en un enfrentamiento. “Para ser claros, el JP que Draymond Green puso a dormir es Jordan Poole. Este JP pondría a Draymond a dormir en el primer round”, escribió.

To be clear the JP that Draymond slept is Jordan Pool. This JP would sleep Draymond in 1 round.— Jake Paul (@jakepaul) October 7, 2022

Por su parte, Paul tendrá un enfrentamiento el próximo 29 de octubre, el Phoenix, Arizona, Estados Unidos ante Anderson Silva. View this post on Instagram A post shared by Jake Paul (@jakepaul)

Origen

Fue el viernes cuando el medio TMZ reveló las imágenes exclusivas del altercado en plena práctica. Precisamente ese entrenamiento estaba cerrado para los medios de comunicación, pero el incidente no pasó desapercibido y quedó registro visual. En el video se puede apreciar claramente cómo Green se acerca lentamente a Poole, ambos se encaran y este último reaccionó empujando al veterano jugador que no dudó en conectarle un fuerte golpe en el rostro que lo terminó derribando. Shocking video shows Draymond Green violently attacking Jordan Poole, viciously punching him to the ground right in the middle of a team practice … video obtained by TMZ Sports. https://t.co/UyX4JvzAHA— TMZ Sports (@TMZ_Sports) October 7, 2022 Draymond Green knocked the living shit out of Jordan Poole pic.twitter.com/ZMgY0guXDD— Barstool Sports (@barstoolsports) October 7, 2022

Paul busca pelea

El viernes fue un día de buscar rivales y peleas por doquier para el norteamericano. En su programa “BS con Jake Paul”, en YouTube, conversó con el analista Stephen A. Smith, a quien aseguró que podía derrotar al campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez si le daban 18 meses de plazo.

No es la primera ocasión en la que Paul lanza retos de este tipo. También, en más de una ocasión ha demostrado públicamente su deseo de enfrentar al púgil mexicano. Cabe recordar que en 2021, el influencer se enfrentó en una exhibición ante el campeón Floyd Mayweather.

