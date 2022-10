Aprovechó la pelea del Canelo Álvarez ante Gennady Golovkin para drogarse: la confesión del reconocido cantante Eduin Caz

Luego del histórico combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin el pasado 17 de septiembre donde el boxeador mexicano se llevó la victoria en la última pelea de la trilogía, el vocalista del Grupo Firme, Eduin Caz aprovechó la oportunidad y consumió drogas.

Al igual que muchas personalidades del deporte como Oscar de la Hoya o Alejandro Fernández, quien cantó en la entradilla del boxeador azteca, Caz también estuvo aquella noche. Incluso subió un video a su cuenta de Instagram en el vestidor del Canelo con el siguiente mensaje: “Un buen abrazo para un buen amigo. Esta noche ganamos. Todo el éxito del mundo mi Saúl. Poniendo a México en alto”.

Con el objetivo de vivir una experiencia “más fuerte”, Caz le entró a unas gomitas que le ofreció un amigo. Sin embargo, confesó que el estupefaciente le hizo perder la perspectiva de lo que ocurría a su alrededor hasta el punto que creyó estar siendo víctima de acoso por parte de unos fanáticos que solo querían unas fotos.

“Un amigo traía unas gomitas y me dio una. Ya andaba happy y me la comí. Como a la media hora ya miraba yo como a 100 gentes paradas esperándome para la foto (…) me agarré corriendo entre las maquinitas y la gente me decía: Eduin una foto. Yo andaba en otro mundo, me sentía ‘The Walking Dead’ corriendo, dijo durante una charla de la agrupación con el reggaetonero Nicky Jam, después de los premiós Billboard.

Durante su relato, el cantante mexicano explicó que la motivación de su práctica se debió a su deseo por seguir de fiesta. No es la primera ocasión que Caz se ve inmerso en una confesión de este tipo. En una entrevista para Pinky Promise el pasado mes de agosto, su hermano Jhonny reveló que Eduin era “bien borracho” y “mala copa”.

En uno de sus más recientes conciertos, se pudo ver a Caz en un notorio estado de ebriedad tirado en el escenario. Fue su hermano Jhonny quien tuvo que asumir las riendas del espectáculo mientras intentaban despertarlo. Posteriormente se repuso y siguió con el show. @damannyvi segundo concierto en Guadalajara 2022 cuantos se dieron cuenta de esto? 🍻🍺 #eduincaz #grupofirmeoficial #grupofirme #fyp @grupofirme @eduincaz_5 #jhonnycaz @jhonny_caz #greatconcert2022 ♬ Calidad – Grupo Firme & Luis Mexia

