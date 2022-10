Juan Dinneno “no encontró excusas”, calificó la tempora como “mala” y presagió tiempos difíciles en Pumas

A pesar de contar con figuras de envergadura como Eduardo “Toto” Salvio o el brasileño Dani Alves, Pumas UNAM no pudo hacer un buen Torneo Apertura 2022 en la Liga MX al quedar eliminados y sin opciones de repechaje. Una de sus máximas figuras, el delantero argentino Juan Ignacio Dinneno, se sinceró públicamente a través de su cuenta en Instagram y ofreció disculpas por el pobre desempeño del equipo.

En horas de la noche del jueves, el ariete compartió un extenso mensaje acompañado de dos fotografías. Ahí afirmó que no encontró excusas para justificar la mala temporada que realizó Pumas. También hizo enfásis en que vendrían tiempos difíciles, sin poder competir, pero aclaró que con esfuerzo y trabajo cambiarían la situación.

“Las palabras a veces no logran decir lo que sentimos. Fue un semestre muy malo, de eso no hay duda. Excusas no encontré, porque no las busqué tampoco. Reponsabilidad total. No estuvimos a la altura, lo único que queda es hablar con acciones. Va a ser un tiempo difícil, mucho sin poder competir y tener revancha. Trabajaremos para demostrar el lugar que con mucho esfuerzo nos ganamos. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán”, publicó el argentino.

Este mensaje reflexivo y en tono de disculpa ocurre por el mal desempeño deportivo del club felino en el Apertura, donde no solo quedaron eliminados en primera ronda, sino que figuran junto Atlas y Quéretaro como los tres peores equipos de la ronda regular. Los universitarios terminaron en la posición 16 con 14 puntos que se derivaron de ocho empates, dos victorias y siete derrotas.

Con respecto a Dinneno, fue una de sus campañas más flojas en lo individual, pues no pudo hacer la diferencia en el apartado ofensivo y solo convirtió seis goles.

Este escenario generó que la directiva de Pumas llegara a un acuerdo con el estratega argentino Andrés Lillini para poner fin al vínculo contractual entre ambos y que aun tenía un año de vigencia.

¿Despertará el gigante dormido?

Tras la marcha de Lillini, la directiva encabezada por el presidente Leopoldo Silva dejó claro en el comunicado que en lo sucesivo de los días anunciaría al nuevo entrenador y cómo estará estructurado el nuevo proyecto deportivo.

De acuerdo con información del diario Récord, Ricardo “Tuca” Ferreti es el elegido para tomar las riendas nuevamente del banquillo de Pumas. Al parecer, el histórico DT sería presentado la próxima semana, pero no vendría solo.

Este proceso busca asemejarse al de 2009, cuando con el entrenador de 68 años, el conjunto universitario quedó campeón y repitió el título en 2011. Guillermo Vásquez sería el segundo al mando de este proyecto y acompañaría a Ferreti en la dirección técnica. ¡SONRIEN LOS PUMAS! 😼



– Tuca Ferretti de técnico

– Memo Vázquez de auxiliar

– Miguel Mejía Barón de vicepresidente deportivo



Los dos últimos entrenadores que los hicieron campeones vuelven a casa pic.twitter.com/z6lM4QvKAI— Analistas (@SomosAnalistas_) October 7, 2022

