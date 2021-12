Pumas todavía llora: la esposa de Juan Ignacio Dinenno arremetió contra la Liga MX

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todavía hay secuelas de la semifinal entre Atlas y Pumas de la UNAM. Los del Pedregal quedaron a las puertas de obtener su pase a la gran final de la Liga MX. No obstante, algunas personas cuestionaron el mal arbitraje que hubo en el partido, entre alguna de ellas están las críticas de Sofía Bruno, esposa de Juan Ignacio Dinenno.

“Te rompen la nariz de un codazo dentro del área y no es penal, no hay tarjeta, no hay nada, pero tiras una chilena de espaldas al arco y le pegas sin querer a un colega y te expulsan… Disimulen un poco, se nota demasiado“, sentenció la esposa del jugador de Pumas.

Mensaje de la esposa de Dinenno.



Muy cierto en todo lo que dice. 🤨😔 pic.twitter.com/rov4IgGv0y— Central Puma (@puma_central) December 6, 2021

La jugada a la que hace referencia Sofía ocurrió en una acción que tuvo como protagonistas a Juan Ignacio Dinenno y Anderson Santamaría. En este incidente el argentino se llevó la peor parte, pero el árbitro principal Jorge Antonio Pérez determinó que no debió ser sancionada. Esto desató la molestia de la esposa del argentino. #LigaMx🇲🇽 | Grita México



⬛️🟥 Atlas vs Pumas 🟦⬜️



Anderson Santamaría impacta

el rostro de Juan Ignacio Dinenno.



Falta + mano + fractura =



[NO LO MARCARON COMO PENAL] pic.twitter.com/rWhtUF2SRd— Xavi (@XaviSol_) December 6, 2021

Dinenno fue el primero que mostró a través de sus redes sociales el resultado de aquel golpe con Anderson Santamaría. El futbolista sufrió una fractura de nariz y tuvo que recibir siete puntos de sutura. 🔥 LES ROMPIERON LA ILUSIÓN



Juan Dinenno subió esta historia en Instagram, tras el codazo de Santamaría.#GritaMéxicoA21 pic.twitter.com/gZT9GqPizb— PressPort (@PressPortmx) December 6, 2021

Finalmente, Pumas de la UNAM reveló la gravedad del golpe que sufrió el jugador albiceleste. A través de un comunicado el equipo informó que Juan Ignacio Dinenno tendrá que ser operado y esto lo alejará de las canchas aproximadamente un mes. Parte médico del primer equipo varonil #SoyDePumas pic.twitter.com/Z6Y7Ib7IbZ— PUMAS (@PumasMX) December 6, 2021

