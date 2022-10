La jueza Ketanji Brown es horada en Miami con una calle que lleva su nombre

La primera jueza afroamericana de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson fue honrada con una avenida que llevará su nombre en el condado de Miami-Dade , lugar donde creció y estudió sus primeros años académicos. La jueza juró en en el mes de junio y tomó su segundo juramento en septiembre.

Los concejales del condado de Miami-Dade, orgullosos por las personas destacadas de su región, aprobaron con el voto mayoritario durante una sesión para dar el nombre de la jueza a una calle, ya que se sienten orgullosos de su destacada labor.

Aunque la jueza Brown nació en Washington el 14 de septiembre de 1970, pero desde niña llegó con su familia al condado de Florida que la vio crecer. Se graduó en la escuela Miami Palmetto Senior High School, después ingresó a la Universidad de Harvard donde se graduó en 1992.

Inspiración para la comunidad

Los comisionados le cambiaron el nombre a la calle Southwest 184, conocida como Eureka Drive, y que desde ahora llevará el nombre de Justice Ketanji Brown Jackson Street, y la cual se encuentra entre Old Cutler Road y Caribbean Boulevard.

“El historial de logros de la jueza Jackson y su ascenso al tribunal más alto de la nación sirven de inspiración a los miembros de esta comunidad”, subraya un comunicado por parte de los concejales.

En el comunicado también destacan que más allá de sus años de escolarización en el condado, la familia de la jueza está profundamente arraigada en Miami-Dade. Su padre, Johnny Brown trabajó como abogado de la Junta Escolar del condado desde 1983 y su madre, Ellery Brown fue directora de la escuela en New World School of the Arts, ubicada en Miami, desde 1993.

Frederica Wilson, destacó en 2010 al ser elegida miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., y miembro de la comunidad, estuvo presente durante la reunión para mostrar su apoyo a la iniciativa y destacó que esta acción serviría de inspiración, “no hay límite que los niños negros no puedan alcanzar”.

“Como uno de los primeros miembros del Congreso en escribirle al presidente Joe Biden en apoyo por la nominación de Ketanji Brown al Tribunal Supremo, no podría estar más emocionada de continuar mi defensa aquí”, expresó Wilson durante su participación.

Y emocionada anexó: “He visto al primer presidente negro de los Estados Unidos y siempre soñé que vería a una mujer negra nominada a la Corte Suprema de los Estados Unidos” , destacó la agencia EFE.

La ceremonia de investidura

El presidente Joe Biden asistió a la ceremonia de investidura en la Corte Suprema, para el segundo juramento en septiembre de la jueza Ketanji Brown Jackson, que ya hizo un juramento en el mes de junio. El primer mandatario en compañía de su esposa Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el segundo caballero Doug Emhoff, asistieron al evento ceremonial en la corte para ser testigos de tan importante acto.

Ketanji Brown Jackson obtuvo 53 votos a favor que le dieron el pase para convertirse en la primera mujer afroestadounidense en ser nombrada jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos en el mes de abril.

Los demócratas y tres republicanos del Senado votaron a favor de su nombramiento. Fue en el mes de febrero cuando el presidente Joe Biden, la nominó para reemplazar al juez Stephen Breyer, quien había anunciado su retiro.

Con información de EFE