Lis Vega luce sus encantos con blusa desabrochada

A la actriz y bailarina cubana Lis Vega le gusta mucho presumir sus encantos con una blusa desabrochada que dejan ver parte de sus senos, y ella posa con una gran sonrisa para sus casi 2 millones de seguidores en Instagram.

La artista cubana de 44 años es una de las mujeres del espectáculo más activa en las redes sociales, donde constantemente presume su cuerpo con outfits de lo más atrevidos y sexys.

Lis Vega posa sexy para sus seguidores

Y desde luego la cubana siempre posa muy sonriente en cada una de sus fotos y videos que comparte con sus fieles admiradores, que le escriben piropos y hasta propuestas de amor.

“Ir livianos de culpas, irá, rencor, desamor, tristezas, odio, negatividad por la vuda es una simple manera de caminar día a día, llenos de amor, gratitud y bondad, suelta y confía. Días de relax”, escribió Lis Vega en su cuenta de Instagram.

En otra de las imágenes que recientemente compartió, aparece la cubana patinando, vistiendo un sexy y atrevido bikini, que deja ver casi por completo su bien formado trasero. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

Pero la sensualidad de Lis Vega no para ahí, ya que también publicó un video donde presume un coordinado color nude, levantando las pasiones de los caballeros. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

Y es que Lis sabe muy bien como alborotar a sus seguidores, que seguramente agradecen cada una de las fotos y videos que publica la cubana.

También te puede interesar:

–Lis Vega no deja nada a la imaginación con bikini que se pierde entre sus glúteos

–Lis Vega presume su retaguardia con vestido brilloso y transparente, manda un emotivo mensaje

–Reacciona Lis Vega a comparaciones con Lyn May, asegurando que le gustaría ser como ella