Lis Vega reacciona a comparaciones con Lyn May, asegurando que le gustaría ser como ella

Lis Vega continúa recibiendo fuertes críticas debido a la serie de cambios que han presentado sus labios; sin embargo, para ella no tiene relevancia pues está consciente de que no está obsesionada con las cirugías como se dice e incluso aseguró que no le molestan las comparaciones con Lyn May, a quien admira profundamente.

Así lo reveló la vedette cubana durante un encuentro con diversos medios de comunicación en Televisa San Ángel, en donde pidió no seguir cuestionándola sobre temas relacionados con las cirugías estéticas, ya que no le preocupa lo que la gente diga de ella.

“Nunca me ha importado lo que la gente opine de mí porque al final qué importante puedo ser yo, que me tienen tan presente y les agradezco que se preocupen, pero hay cosas más importantes“, dijo.

La también actriz, quien actualmente participa en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ dijo estar viviendo una maravillosa etapa en su vida, por lo que no piensa perder el tiempo haciendo caso a las críticas y en especial aquellas que aseguran tiene una obsesión por las cirugías, pues lo único que se ha hecho es aumentar el tamaño de sus labios con inyecciones de ácido hialurónico, el aumento en el busto y una cirugía de nariz.

“No puedes opinar que yo soy obsesiva porque me ponga hialurónico en los labios. Me puse busto, casi todas las mujeres nos hemos puesto busto, no tengo más cirugías, no sé de qué tantas cirugías hablan. Me hice la nariz hace 25 años y me acabo de hacer los labios hace tres años en Miami ¿De qué hablan de cuál es la obsesión que tengo con las cirugías?, eso lo tiene que decir una persona que viva conmigo y que conozca mis traumas y no tengo trauma con eso, al contrario, me encantan los labios así y me los voy a seguir poniendo porque me gustan carnosos“, explicó.

Asimismo, se refirió a las comparaciones que continuamente le hacen con figuras como Lyn May, a quien expresó su admiración y confesó que le gustaría llegar a su edad luciendo como ella.

“Cuando me dicen que me parezco a Lyn May me encanta, ojalá pudiera llegar a los 80 años yo haciendo split todavía en los teatros y ganando plata, con nietos. Hay que ver más a profundidad de las cosas tan terrenales”, agregó.

Finalizó asegurando que Lyn May es toda una institución que sigue trabajando sobre los escenarios a pesar de haber pasado por situaciones complicadas de salud derivadas de malas decisiones que tomó en su momento, aun así, debe ser respetada.

“La señora Lyn May es una institución, es una señora que sigue en los escenarios, sigue dando guerra y sigue trabajando y es una mujer que sufrió mucho porque en su época no había las condiciones que hay ahorita, la ciencia ha avanzado y tuvo que ponerse polímero y mil cosas, que son decisiones que uno toma mal y pues son cosas que uno tiene que pagar al paso del tiempo, pero son tan personales, y nadie sabe por lo que pasas cuando tomas esas decisiones. Imagínate todo lo que habrá sufrido la señora como para que ahorita sigan juzgándola“, puntualizó ante la cámara de Eden Dorantes.

