Lis Vega recuerda el día que la secuestraron en México: “Con pistola en la cabeza”

Lis Vega está de regreso en las pantallas de televisión debido a que se suma a la lista de famosos que participarán en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, por lo que durante un reciente encuentro con los medios de comunicación recordó cuando la secuestraron en México.

Y es que al ser cuestionada sobre la violencia que actualmente viven las mujeres, la vedette cubana manifestó que nadie en el mundo está exento e incluso recordó que ella pasó por momentos de angustia hace 16 años cuando fue víctima de un secuestro exprés en calles de la capital mexicana.

“A mí me secuestraron en el 2006. Un robo exprés con secuestro y me bajaron de mi Hummer y me tiraron en Tlalpan”, expresó.

Durante la entrevista realizada afuera de Televisa en Ciudad de México, la bailarina destacó que, aunque su vida llegó a correr peligro, prefiere enfocarse en que todo quedó solo en una mala experiencia.

“Casi 10 horas fue horrible, con pistola en la cabeza, pero gracias a Dios estoy viva y eso es lo que importa”, agregó.

Y reiteró que lo importante es saber reponerse a los eventos desafortunados y aprender de ellos.

“Experiencias tenemos todos de diferentes maneras y no es lo que te pasa, sino cómo sobrevives a eso y te levantas. Mientras estás vivo, tienes que soltar, sanar y seguir. Podemos vivir con el fallecimiento de seres que amamos, de nuestros padres, imagínate cómo no vas a vivir con las experiencias que te toquen vivir”, sentenció.

Finalmente compartió algunos consejos con sus fanáticos, entre los cuales mencionó que lo importante es observar bien a las personas con las que se relacionan.

“Tener cuidado, no confiarse, saber con quién sales, con quién te juntas. Cuando algo no te late, apartarte. Crean en su intuición; si su intuición es negativa, que no avancen a lo que sea que estén viviendo en sus vidas. Cuando el tercer ojo no vibra, olvídate que por ahí no es, la energía no miente” dijo.

Para Lis, lo más importante es seguirse cuidando y no solamente el cuerpo para que se vean bien, sino también la salud espiritual, emocional y mental en estos tiempos, añadió ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

