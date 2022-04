Lis Vega confiesa que no se detendrá con las cirugías estéticas: “Es mi cuerpo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con una sonrisa en el rostro, la actriz Liz Vega se sinceró con la prensa y puso un alto a sus detractores sobre las críticas que ha recibido gracias a los “arreglitos” que se ha hecho para conservar su belleza y un cuerpo de infarto. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la famosa de 44 años se dijo indiferente hacia los señalamientos en su contra e hizo hincapié que si las personas la quieren apoyar, que sea por su trabajo y no por su apariencia.

“Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga (…) Al final cada quien, la gente que te admira porque tu eres un artista, te va admirar por lo que haces“, se escucha decir a Lis Vega en la entrevista retomada por Edén Dorantes para su canal de Youtube.

En cuanto fue cuestionada sobre si en su radar se encuentran más procedimientos estéticos, la actriz de melodramas como “Palabra de mujer” y “Amorcito Corazón” reveló que continuará si así lo desea; lo importante es que está bajo su decisión.

“¿Cuál es el problema?, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses y por encima hasta de mis papás o por encima de amigos”, precisó.

Para finalizar el tema, Lis Vega envió un mensaje a quienes la critican, invitándolos a “seguir en el pasado” si es que no les gusta su nueva versión, pues “esa persona no existe, ni interna ni externamente”. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

“Un día va cerrando su ciclo y otro estará a punto de empezar, abraza lo aprendido y abre brazos a lo nuevo“, señaló.

