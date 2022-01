Lis Vega baja el cierre de su bodysuit y muestra gran parte de su “pechonalidad”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La vedette cubana Lis Vega puso a arder sus redes sociales al bajar el cierre de su bodysuit rojo de encaje blanco y presumir sus voluptuosa “pechonalidad“. Al tiempo que, como siempre, bailaba y movía su cuerpo.

La cantante y bailarina Lis Vega no pierde ni un solo segundo cuando de dejarle regalos a sus seguidores de trata. Precisamente, para promocionar su contenido exclusivo en OnlyFans, “La Poeta de Lo Urbano”, Lis Vega bajó lentamente el cierre de un traje que tenía puesto y dejó su pecho a la vista para deleite de sus fanáticos. Esto como abreboca para que vayan a verla en la plataforma digital. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

Justo hace pocos días, Lis Vega vistió unos ardientes cacheteros para bailar de espalda a la cámara de su celular y acaparar miradas, pero no por la pechonalidad precisamente sino por su retaguardia. Los fans de la también actriz siempre están divididos por cuál atractivo de la cantante es el que más le halagan. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

Para esta sesión de fotos y videos con el bodysuit rojo de encaje, Lis Vega posó desde la comodidad de su cama y esto la llevó a un plano más íntimo con los que día a día esperan alguna exuberante imagen de la cubana. Aún y cuando estas imágenes le están acelerando el corazón a cualquiera, la vedette cubana tiene rato posteando muchas fotos con ropa que con diminutos atuendos. Sin embargo, así cada oufit la hace lucir explosiva y eso es algo que ni tapada de arriba a abajo se puede ocultar. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

Sigue leyendo:

Sudando, Lis Vega luce su cuerpo en leggings rojos tras una rutina de baile

De espaldas, Lis Vega salta la cuerda usando una tanga amarilla que se pierde entre su cuerpo

Con sensual lencería de encaje, Lis Vega muestra su flexibilidad en el tubo de la piscina