Con sensual lencería de encaje, Lis Vega muestra su flexibilidad en el tubo de la piscina

Lis Vega se ha mostrado muy feliz en lo que va del año en su faceta de empresaria, pero no olvida a sus seguidores en Instagram, a quienes complace con sensuales fotografías e impactantes videos.

En esta ocasión, la poeta de lo urbano sorprendió al publicar una imagen en la que demostró su flexibilidad, al posar levantando su pierna y apoyándose en el tubo de una piscina, usando un sensual conjunto de lencería de encaje.

Lis acompañó el clip con uno de sus mensajes más extensos, promoviendo entre sus fans el pensar positivamente: “No te permitas jamás quedarte estacionada en un solo lugar, descubre las miles de herramientas que tienes en tu ser, no te detengas jamás a decir NO PUEDO, NO SE, NO ME SALE, todo lo que te propongas hoy, si trabajas en eso día a día LO LOGRARAS, (confía en ti) aplica en todo”.

