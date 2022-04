Lis Vega luce irreconocible en su última foto de Instagram y le llueven las críticas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La vedette cubana, Lis Vega, volvió a causar revuelo dentro las redes sociales, pero esta vez no fue por lucir las curvas de su cuerpo, sino por mostrar un rostro completamente irreconocible, o al menos eso fue lo que sus seguidores le hicieron saber luego de compartir una fotografía.

Lis Vega está de regreso en México para integrarse al reality ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, en el que está dispuesta a sacarle brillo a la pista y coronarse como la gran triunfadora; sin embargo, también ha dado mucho de qué hablar debido a las cirugías estéticas que se ha hecho en el cuerpo que recientemente llamaron la atención de sus fanáticos.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la cantante originaria de La Habana, Cuba, sorprendió a cerca de 2 millones de seguidores, con quienes compartió una instantánea en la que apareció luciendo un cutis diferente al que los tenía acostumbrados.

Y es que, para la bailarina, entrar al quirófano para realizarse arreglos es algo que ve con normalidad y la tiene sin cuidado lo que opinen de ella. Así lo reveló hace unos días durante un encuentro con los medios de comunicación, en donde explicó que seguirá entrando al quirófano las veces que ella así lo desee.

“Al final es mi cuerpo, a nadie le afecta que yo me haga o lo que n me haga. ¿Cuál es el problema?, es mi decisión. Me gusta tanto que lo vuelo a hacer cada ocho meses y hasta por encima de mis papás que no les gusta o por encima de amigos que amo que me dicen: ‘estás muy exagerada’ y no me importa”, detalló ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Y aunque Lis está conforme y le gusta lo que ve, invitó a la gente que no le gusta seguir en el pasado, aunque les advierte que esa persona ya no existe.

Pero la lluvia de mensajes en su contra nuevamente se hizo presente, en donde sus detractores destacaron que cada día se arruina más el rostro.

“Qué impresión cómo se operó la cara para quedar fea“, “Qué necesidad de fregarse la cara”, “Pues es que era una mujer hermosa y da tristeza verla así rara“, “Te veías mejor antes, ya parece las muñecas diabólicas que pasan en las películas”, “No Lis por favor ya no arruines tu belleza“, escribieron algunos usuarios.

