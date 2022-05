Lis Vega revela que llegó a tocar fondo con su adicción al alcohol y las drogas: “Me morí y renací”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Lis Vega ha vuelto a dar de qué hablar, no solamente por su regreso a la televisión con el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, sino por compartir una de las experiencias más devastadoras que ha vivido por su adicción al alcohol y las drogas, la cual ha logrado superar.

Fue durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, en donde la vedette cubana recordó los difíciles momentos que vivió años atrás debido a sus adicciones, que si bien, consumió drogas como la cocaína, destaca que esto no fue lo peor que vivió, sino la dependencia a las personas tóxicas de las que se encontraba rodeada.

“Yo creo que la adicción más fuerte para mí no fue la cocaína, la adicción más fuerte para mí fue el apego a las personas. Siempre el entrar a una sociedad el querer ser aceptada, el estar al lado de hombres que eran tóxicos para mi vida y seguir aferrada, la codependencia desde la parte paterna”, explicó.

Sin embargo, la bailarina reconoce que sus problemas de adicción surgieron por la falta que le hizo su padre, quien también sufrió alcoholismo y dejó ciertos patrones que ella repitió desde su adolescencia, revelando que la cocaína ha estado en su vida por etapas.

Tras varios años, finalmente logró dejar por completo las drogas, pues asegura que hoy en día sólo le interesa su bienestar.

“Ahorita ya no está (la cocaína) imagínate ahorita a los 43 años meterme yo en esa historia, cuando lo que quiero es estar bien guapa y bien bella”, agregó.

Lis Vega recordó que las drogas no solo estuvieron a punto de acabar con su vida, sino que también llegó a dañar profundamente a su familia principalmente a su mamá, quien vivió muy de cerca la enfermedad de su padre.

“Dañó mucho a mi mami, yo siento que ella fue la más afectada en todo esto y nosotras como hijas ver a tu padre tirado y con esa enfermedad. Yo a mi padre lo amo donde quiera que esté. Él se me adelantó, pero nunca lo juzgué y a pesar de su enfermedad y de lo que él pudo haber sido como mal padre, para mí es el mejor padre del mundo y si vuelvo a nacer quiero el mismo papá”, señaló.

Fue enfática en que no solo fue adicta a las drogas, pues el alcohol también tocó su vida ya que era una forma de evadir los momentos por los que pasaba su familia.

“Llegué a ser también alcohólica y drogadicta. Llegué a tener todas estas cosas que logré entender, él era el ejemplo más cercano que yo tenía, pero al final su misma enfermedad fue la que me orilló a mí a buscar este tipo de bastones para evadir lo que yo estaba haciendo”, recordó.

La también actriz confesó que ha llegado a tocar fondo varias veces, de las cuales ha logrado reponerse y salir adelante.

“Yo digo que me he muerto muchas veces en vida y he vuelto a nacer, no solamente he tocado fondo, me morí y renací. Hubo un momento de mi vida donde, no es que me haya querido suicidar ni mucho menos, ni por mi cabeza pasó, pero sentí que estaba devastada”, puntualizó.

Tras varios años de lucha Lis Vega ha logrado entender que la evolución viene de adentro, por lo que más que preocuparse por cómo se ve, comenzó a enfocarse en cómo se siente.

