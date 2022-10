Mujer dice adiós al reggaeton con polémico video

Si bien en la actualidad es el género más comercial y el que mueve a las masas, el reggaeton no es bien visto por todos, al menos así para una mujer que decidió compartir un video en donde explica las razones por las cuales el género musical no debe estar más en su vida.

“Tomé la decisión de sacar al reggaetón de mi vida. Sí, soy colombiana y soy paisa y se supone que me debería de gustar. Porque acá eso se oye en cada esquina, pero no, ya no más”, señaló la fémina de origen colombiano a través de la grabación que la rompió en TikTok.

Explicó las razones que la motivaron a tomar esa decisión: “Número uno, te están vendiendo la imagen de una mujer idealizada; es decir, bastante aquí, bastante aquí, mucho aquí”, y señaló sus pechos y trasero, luego continuó: “que lo mueve rico, que lo hace rico, que lo baila, lo goza, lo perrea hasta abajo, porque el hombre tiene fama, dinero y poder, tal cual como si fuera un político, que tienen al país llevado. Y las mujeres lo aceptan en los videos”.

Como punto dos, indicó: “En esos videos las letras nos están queriendo decir que somos influenciables, manipulables, domesticables. ¿Por qué? Que es que a nosotros nos traen cositas de Estados Unidos o nos traen ropa interior de Victoria Secret’s o nos traen, no sé, ropa de marca que nos deslumbra. Porque nos dejamos deslumbrar súper fácil con cualquier cosita que nos traen y con esas cositas ya estamos dispuestas a estar en la cama de ellos”.

Y cerró: “Si ustedes se ponen a escuchar atentamente la mayoría de las letras de esas canciones, es como si un hombre morboso les estuviera diciendo cochinadas y barbaridades, mejor dicho, de todo, como si nos estuviera hablando. Y a mí, que alguien me hable así, y que yo lo acepte, hombre, no, me respeto a mí misma”.

