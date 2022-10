Alfredo Adame es operado de emergencia por una lesión que tiene cerca del ojo derecho

A casi dos semanas de la pelea callejera en la que se vio involucrado nuevamemnte Alfredo Adame, el actor informó a través de sus redes sociales que tendría que ser sometido a una cirugía de emergencia por la fisura que tiene abajo del ojo derecho, pues en caso de esperar más tiempo podría llegar a tener complicaciones.

Fue el pasado miércoles 28 de septiembre cuando el polémico presentador mexicano se involucró en una nueva riña callejera en la que fue brutalmente golpeado por dos hombres afuera de su domicilio ubicado al sur de la Ciudad de México, agresión en la que incluso sufrió graves lesiones en un ojo que le han provocado la disminución de la vista en un 30% y ha generado una lluvia de opiniones en redes sociales y por parte de algunos famosos.

Al respecto, este lunes 10 de octubre el histrión de 64 años recurrió a su perfil oficial de Instagram para publicar un video en el que explicó a sus seguidores que se encontraba en un hospital ubicado en Ciudad de México a punto de ingresar al quirófano.

En la breve grabación, el famoso detalló que dicha cirugía estaba programada para dentro de tres semanas, pero debido a que existía el riesgo de presentar complicaciones, sus médicos adelantaron la operación y se lo comunicaron el viernes pasado.

“Yo esperaba que fuera en tres semanas, pero dicen que no se pueden arriesgar a que esta fisura (en el pómulo derecho) se puede llegar a hacer mayor. Ahorita voy a entrar a la cirugía, es una cirugía de tres horas más o menos y seguramente me voy a quedar a dormir aquí en el hospital”, comentó.

Tras dar a conocer la noticia, Alfredo Adame recibió cientos de mensajes con buenos deseos y pronta recuperación, mismos que se dio tiempo de responder agradeciendo el interés de sus seguidores.

La cirugía se lleva a cabo la tarde de este lunes y previo a ingresar al quirófano, compartieron dentro de la misma red social una fotografía en la que se ve al actor en una cama.

“En estos momentos Alfredo Adame se encuentra en operación“, se lee como descripción de la publicación. View this post on Instagram A post shared by Alfredo Adame (@adamereacciona)

También te puede interesar:

–Exponen nuevo video de la golpiza de Alfredo Adame que contradice la versión del actor

–Laura Zapata asegura que Alfredo Adame fue agredido “por metiche”

–Arath De la Torre hace chistes sobre Alfredo Adame y su ojo lastimado por pelea callejera